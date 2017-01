BNR exclude o nouă relaxare a politicii monetare în România, în 2009

Economia României a beneficiat, în ultimul trimestru al anului trecut, de stimulente fiscale de 3% din PIB, dar nu mai poate fi susţinută printr-o relaxare fiscală în acest an, a afirmat economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea. \"Oamenii tind să uite ceea ce s-a întîmplat în ultimul trimestru al anului trecut, şi anume stimulentele fiscale de 3% din PIB. În timp ce Bush şi Obama încearcă să injecteze 3% în economia americană, noi am făcut-o, pur şi simplu. Banii sînt undeva în buzunarele oamenilor, nu s-au evaporat pe Marte\", a spus Lazea. El este de părere că România nu ar trebui să aibă o creştere economică negativă în acest an, cu condiţia ca bugetul să fie adoptat de Parlament aşa cum este planificat. Proiectul de buget pentru 2009 este bazat pe o creştere economică prognozată de 2,5%, un deficit bugetar de 2% din PIB, o rată a inflaţiei de 5% şi un PIB de 144,7 miliarde de euro. Guvernul a inclus în proiect mai multe măsuri pentru protejarea activităţii economice, printre care neimpozitarea profitului reinvestit începînd din trimestrul al doilea din 2009, investiţii în infrastructură de 10 miliarde de euro, simplificarea procedurilor pentru accesarea fondurilor europene, cît şi capitalizarea CEC Bank şi Eximbank. Lazea consideră că nu mai este \"loc\" pentru o viitoare relaxare fiscală, din cauza creşterii deficitului bugetar pînă la 5,2% din PIB în 2008, ceea ce poate fi considerat un dezavantaj faţă de alte state europene. \"Dacă în România se va întîmpla o contracţie a Produsului Intern Brut (PIB), atunci acest lucru se va întîmpla peste tot în Europa\", a spus Lazea. România are patru avantaje faţă de statele din regiune pentru a înregistra creştere economică în 2009, printre care faptul că nu are consiliu monetar, dependenţa redusă de importurile energetice, ponderea redusă deţinută de exporturi în PIB, precum şi ponderea mică a creditelor în PIB, potrivit economistul-şef al BNR. Faptul că România nu are consiliu monetar înseamnă că şocurile din exterior sînt în mare măsură preluate de economia nominală, iar astfel, cea reală este, într-un fel, protejată. În plus, România este mai puţin afectată de evoluţiile cererii de pe piaţa internaţională, întrucît raportul exporturi/PIB este foarte mic, de 24%, comparativ cu 70-90% în alte state, potrivit lui Lazea. \"Chiar dacă sectorul financiar va suferi, acest lucru va afecta mai puţin celelalte sectoare\", a conchis oficialul BNR.