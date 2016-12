BNR: „Inflaţie de 5 - 6%, până în vară”

Banca Naţională a României (BNR) estimează că rata inflaţiei va fi de 5 - 6%, în prima jumătate a anului, urmând ca ulterior să scadă, însă nivelul ei va depinde foarte mult de evoluţia preţurilor volatile, precum cele din agricultură, a declarat ieri guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu. Inflaţia a crescut, în decembrie, rata anuală ajungând la 4,95%, în afara intervalului ţintit de BNR şi sensibil sub estimarea revizuită, de 5,1%. „În ceea ce priveşte preţurile agroalimentare, în România, factorul vreme este cel mai important”, a spus Isărescu, apreciind că majorarea preţurilor la gaze naturale şi electricitate va avea un impact major asupra preţurilor alimentare. În acest context, banca centrală a decis ieri să menţină dobânda-cheie la 5,25%, precum şi rezervele minime obligatorii (15% pentru lei, 20% pentru valută), în ton cu aşteptările analiştilor financiar-bancari. BNR a reafirmat că va gestiona „adecvat” lichiditatea din piaţă, semn că nu vom mai vedea plafonări drastice ale sumelor împrumutate săptămânal băncilor comerciale. „2014 ar putea aduce o relaxare a politicii monetare, prin reducerea dobânzii-cheie la 4,75%”, spuneau, la finele săptămânii trecute, membrii Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România. În teorie, dobânzile practicate de bănci la credite trebuie să fie cu 1 - 3 puncte peste nivelul ratei de referinţă, însă costul împrumuturilor ţine de foarte mulţi factori (inflaţie, prognoze de creştere/scădere a PIB-ului etc). O dobândă-cheie mică încurajează creditarea şi, implicit consumul, dar generează inflaţie; o dobândă mare mare ţine inflaţia sub control şi dă un impuls economisirii.