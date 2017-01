BNR menţine dobânda cheie şi ratele rezervelor minime

Consiliul de administraţie al băncii centrale a decis, ieri, să menţină rata dobânzii de politică monetară la 6,25% pe an, precum şi ratele rezervelor minime obligatorii la pasivele în lei şi valute, potrivit unui comunicat transmis de Banca Naţională a României (BNR). În 2010, BNR a redus de trei ori dobânda de politică monetară cu câte 0,5 puncte procentuale, de la 8% la 6,50%, iar apoi cu încă un sfert de punct procentual la 6,25% pe an, cât este în prezent. În urma deciziei de ieri se menţin automat şi dobânzile la facilitatea de credit (credit lombard), la 10,25% pe an, şi la facilitatea de depozit, la 2,25%, acestea fiind fixate într-un culoar de plus/minus 4 puncte procentuale faţă de dobânda de politică monetară. Banca centrală a precizat, ieri, că menţine şi nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.