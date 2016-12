BNR menţine rata dobânzii de politică monetară

Banca Naţională a României (BNR) va menţine miercuri rata dobânzii de politică monetară la minimul istoric de 6,25%, precum şi nivelul rezervelor minime obligatorii, cuvântul de ordine fiind prudenţa până când situaţia economică va fi mai clară şi vor dispărea presiunile inflaţioniste, consideră analiştii economici. „Opinia mea este că BNR va menţine atât rata dobânzii de politică monetară, cât şi rezervele minime obligatorii. După cum am văzut în august, efectul de rundă a doua (al majorării TVA - n.r.) asupra inflaţiei nu e consistent dar, din păcate, mediul economic nu permite o reducere, iar până acum scenariile erau de menţinere sau majorare”, a declarat economistul-şef al BCR, Lucian Anghel. El consideră că se va putea discuta despre o scădere a dobânzii cheie pe la mijlocul anului viitor, când efectul de bază al inflaţiei se va reduce. Preţurile de consum au crescut cu 0,23% în august faţă de iulie, iar rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,58%, cel mai ridicat nivel al ultimilor doi ani. „Tind să cred că BNR va lua o atitudine de aşteptare să vadă care este impactul creşterii TVA în continuare. Nu sunt informaţii pentru a justifica o mişcare”, a spus economistul-şef al Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru. De aceeaşi părere este şi economistul-şef al ING Bank România, Nicolae Chidesciuc. „Dacă ai o reducere acum, s-ar putea să regreţi. Trebuie să adopţi o atitudine de wait and see (aşteaptă şi vezi). BNR nu are informaţii disponibile în acest moment şi nu este în situaţia de a lua o decizie”, a spus Chidesciuc. Banca centrală a scăzut rata dobânzii în primele patru şedinţe de politică monetară din acest an, de la 8%, la 6,25%.