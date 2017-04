BNR menține rata dobânzii-cheie la 1,75% pe an

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis miercuri să mențină rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an și rezervele minime obligatorii ale băncilor comerciale – la 8% pentru pasivele în lei, respectiv 10% pentru cele în valută. În şedinţa din 5 aprilie 2017 Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75 la sută pe an, gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar și păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. Rata dobânzii de politică monetară a fost stabilizată la 1,75% în luna mai 2015 (când a coborât de la 2% pe an) și tot atunci au fost stabilizate ratele pentru facilitățile de credit (3,25%), respectiv de depozit (0,25%) oferite băncilor comerciale.