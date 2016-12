“BNR nu a introdus restricţii ale creditului de consum”

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a arătat, miercuri, în cadrul conferinţei internaţionale cu tema „Instrumente juridice de restructurare şi relansare a companiilor din România”, că deşi se spune că BNR a introdus restricţii ale creditării pentru că a fost limitat creditul de consum la 5 ani, acest lucru nu este adevărat, pentru că noile norme sunt în avantajul creditorilor şi că este vorba de o disciplinare a creditului. El a explicat că, după 2008, banca centrală a atras atenţia, în repetate rânduri, asupra riscurilor asociate unei creditări expansive cu ritmuri mari, de 80-90% pe an, dar s-a ales doar cu acuzaţii că nu a prevăzut criza: “Şi acum mai vin la mine persoane şi îmi spun: domnule, am luat şi eu un credit acum 5 ani pe 10 ani, un credit de consum de 80 de milioane şi abia am plătit 20 de milioane. Ce am plătit eu? Ai plătit ce ai semnat. Păi nu mai ştii ce ai semnat? Nu, nu mi-am dat seama. Ai plătit dobânzi şi comisioane. (…) Când ai atâta timp de pierdut pentru badijonat, când să mai ai timp de creditare?”. Isărescu spune că băncile sunt mult prea ocupate să corecteze politica de creditare de dinaintea crizei pentru a mai avea timp să crediteze şi trebuie să le explice clienţilor, care uneori câştigă în instanţă, de ce ratele plătite înseamnă atât de puţin din împrumutul acordat. El a precizat că euforia creditării nu a cuprins numai creditele cu buletinul.

SUPRAVEGHERE ŞI PRUDENŢĂ De asemenea, guvernatorul a declarat că piaţa de consultanţă din România a înregistrat o cerere după 2008 din ce în ce mai mare pentru servicii de restructurare/reorganizare. Şeful băncii centrale crede că şi în cazul restructurărilor şi relansărilor companiilor se pot utiliza noţiuni de macroeconomie, cum sunt supravegherea şi prudenţa, fără de care nicio afacere nu poate performa. Isărescu apreciază că restructurarea companiilor este un proces extreme de complicat, chiar mai complicat decât restructurarea unei economii naţionale, în primul rând pentru că managerii restructurării au obligaţia să demonstreze că au o performanţă net superioară celor care au condus compania până atunci. Guvernatorul a subliniat că şi în materie de restructurare, ca şi în relansarea economiei, cuvintele cheie sunt profesionalism, performanţă şi productivitate: “Nici cei mai buni experţi şi manageri de criză nu vor accepta uşor, sau deloc, să preia o companie care a depăşit deja un prag de avarie, pentru că şi-ar asuma o misiune imposibilă”.