Analiştii consideră că este puţin probabil să asistăm la o depreciere a cursului valutar, având în vedere că o serie de fonduri speculative vând euro ca să cumpere lei. În plus, aceştia sunt de părere că nici Banca Naţională a României (BNR) nu are interes să lase un leu prea puternic, pentru a stimula exporturile. „Una dintre cheile ieşirii României din recesiune este inclusiv stimularea exporturilor, iar ca să stimulezi exporturile, cursul trebuie să rămână relativ favorabil lor, deci leul să nu se aprecieze foarte tare. O apreciere excesivă a leului ar omorî din faşă orice tendinţă de revenire economică, ceea ce mă face să cred că leul va rămâne undeva în zona lui cel puţin 3,9 şi 4,1” a declarat Radu Crăciun, Chief Investment Officer al Eureko România. Recent, viceguvernatorul BNR, Cristian Popa, a declarat că nu ştie de unde vine aprecierea din ultima vreme a leului, susţinând că nu sunt motive pentru o întărire puternică a cursului. Viceguvernatorul a mai menţionat atunci că pe piaţă se resimte o supralichiditate temporară în lei, însă Ministerul Finanţelor absoarbe sume mai mari acum. Pentru jumătatea acestui an, estimările ING, care şi-a revizuit recent, în scădere, previziunile privind evoluţia leului, arată un curs de schimb de 4,40 lei/euro. De asemenea, analiştii economici mai arată că dobânzile vor scădea mai puternic în trimestrul al treilea al acestui an.