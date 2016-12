BNR răspunde atacurilor: Acuzațiile nu au nicio bază reală

BNR, prin purtătorul de cuvânt al instituției, Dan Suciu, a reacționat în urma acuzațiilor cu privire la politica de salarizare și cea monetară, Suciu susținând că acestea ”nu au nicio bază reală, nu se susţin cu documente, avansează date false, conţin de prea multe ori neadevăruri economice".

Într-o poziţie destul de neuzuală pentru o bancă centrală, BNR a decis marţi să iasă la atac şi să replice tirului de acuzaţii la adresa băncii, a politicii monetare sau a politicii de salarizare, care ”nu au nicio bază reală, nu se susţin cu documente, avansează date false, mai mult, conţin de prea multe ori neadevăruri economice şi acuzaţii la limita linşajului”, scrie Ziarul Financiar.

”Toate acestea trec dincolo de legitimitatea interesului public în ceea ce priveşte activitatea Băncii Naţionale. Nicio acuzaţie serioasă, de gravitatea celor invocate, nu se poate susţine, indiferent de câte ori e repetată, printr-o simplă frază aruncată pe un blog”, menţionează într-o declaraţie Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.

Suciu a declarat și într-un interviu acordat televiziunii publice că "dacă Consiliul de administraţie va decide că toate salariile din Banca Naţională vor fi publice, va fi public".

"Până atunci însă, trebuie să vă spun că nu am încă, nu am o poziţie executivă ca să fiu nevoit să-l pun pe site şi va trebui să găsim altă soluţie să vi-l povestesc, să vi-l spun. Dar ceea ce vă pot spune este că, într-adevăr este mai mare decât cel de la guvern, pentru că am deţinut o poziţie la guvern, dar trebuie să recunosc că responsabilitatea şi presiunea sub care se lucrează la Banca Naţională e de multe ori mult mai mare decât cea de la guvern, care e deja proverbială", a mai spus Dan Suciu despre propriul venit, la TVR.

Ziarul Financiar notează că fără să menţioneze numele, purtătorul de cuvânt prin declaraţie se referă la Lucian Isar, care are o dispută mai veche cu BNR, din momentul în care a fost forţat să iasă din sistemul bancar atacul speculativ, aşa cum il caracterizează BNR, din toamna lui 2008.

Lucian Isar este un fost bancher - a lucrat la Citibank şi Bancpost, după care a fost şi ministru al IMM-urilor în guvernul Ponta 1. Isar a revenit în sistemul bancar pentru o scurtă perioadă când a fost preşedintele consiliului de administraţie al băncii Feroviara. În acest fel a primit aprobarea BNR de reîntoarcere într-o bancă.

În conferinţa de luni, unde a prezentat raportul privind inflaţia, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a ieşit din calmul obişnuit şi a început să răspundă opiniilor de pe blogul lui Lucian Isar, ceea ce nu îl caracterizează. De mai bine de două luni BNR are parte de comentarii negative în creştere legată de nepublicarea salariilor sau de politicile monetare şi valutare din perioada crizei, care au dus economia către austeritate.