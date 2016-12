BNR se teme de un leu puternic, dar nu-l lasă nici să scadă

LEUL SPARGE GHINIONUL Cursul de referinţă afişat ieri de Banca Naţională a României (BNR) a coborât cu 0,81 bani, la 4,5366 lei/euro, după două deprecieri consecutive care au tăiat 1% din puterea leului şi l-au dus la un minim al ultimelor şapte luni. Leul s-a întărit ieri şi în raport cu dolarul american, paritatea coborând cu 2,31 bani, la 3,3201 unităţi. În şedinţa precedentă, cursul leu/dolar atinsese un maxim al ultimelor patru luni. Totodată, a scăzut şi cursul leu/franc elveţian, de la 3,6822 la 3,6768 unităţi. Deprecierea recentă a leului a venit pe fondul declaraţiilor guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, care a spus, după şedinţa de politică monetară de la mijlocul săptămânii trecute, că „leul ar trebui să scadă după reducerea dobânzii-cheie şi a rezervelor minime obligatorii“. Totodată, Isărescu a catalogat variaţiile de 4 - 5% ale leului drept normale.

SPAŢIU DE MANEVRĂ Chiar şi aşa, dealerii nu exclud ca BNR să fi intervenit totuşi pentru a tempera scăderea leului. Oricât de normale ar fi variaţiile leului, România este o ţară pro-cash, extrem de sensibilă la curs, în condiţiile în care importăm şi exportăm cu seriozitate, ba chiar avem şi foarte multe împrumuturi în euro şi dolari. „În vreme ce tiparul de tranzacţionare de ieri sugerează posibile intervenţii oficiale ale BNR, activitatea din piaţă de vineri şi luni întăreşte presupunerile, cotaţiile extreme apropiindu-se. Deşi astfel de acţiuni nu sunt în linia comentariilor recente ale lui Mugur Isărescu, care sugerau o atitudine mai tolerantă faţă de deprecierea leului, ele corespund cu reacţii similare ale BNR din trecut. E clar că banca centrală este atentă să nu deterioreze climatul favorabil din piaţă, atins după un timp îndelungat, dar, pe de altă parte, are şi mult spaţiu de intervenţie, întrucât condiţiile de lichiditate sunt bune“, notează analiştii băncii olandeze ING. Totodată, ei mai consideră că mişcarea BNR ar trebui să taie din „presiunea de depreciere pe leu”, mai ales că întregul context regional este relaxat.

DOBÂNZI SCĂZUTE Dobânzile afişate ieri de băncile comerciale pentru plasamentele în lei la 24 de ore (Robid şi Robor) au crescut nesemnificativ, la 0,58 - 1,08% pe an, plasându-se mult sub nivelul de referinţă al BNR, de 3,75% (minim istoric). Robor la trei luni (indicatorul folosit la calculul dobânzilor creditelor acordate de bănci pe termen scurt şi mediu) a stagnat la 2,03% pe an.