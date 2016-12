BNR va mai reduce dobânda cheie

Deficitul de cont curent scăzut al României din acest an, precum şi nivelul redus al datoriei externe pe termen lung vor face ca nevoile de finanţare externă ale statului român să fie destul de reduse în acest an, susţin analiştii Raiffeisen Bank într-un raport. „Consumul şi investiţiile sunt reduse şi vor rămâne aşa deocamdată, fapt ce va menţine importurile la un nivel scăzut. De aceea, estimăm că deficitul de cont curent se va menţine în apropiere de 4,3% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2010”, se arată în raport. Pe de altă parte, datoria externă pe termen scurt a scăzut în mod semnificativ în 2009, până la 14,4 miliarde euro la finalul anului, de la 20,5 miliarde euro la sfârşitul lui 2008. „Ne aşteptăm ca serviciul total al datoriei externe să se situeze la aproximativ 24% din PIB, în scădere de la 37,4% din PIB în 2009. Considerăm că nevoile scăzute de finanţare externă vor reduce presiunea pe leu şi, drept urmare, vor permite băncii centrale să reducă mai mult dobânda cheie”, susţin analiştii Raiffeisen Bank. Ratele dobânzilor interbancare au scăzut în ultima săptămână, pe măsură ce lichiditatea din piaţă s-a îmbunătăţit, susţine Raiffeisen. Randamentele pentru titluri de stat au scăzut, de asemenea, atât pe pe piaţa principală, cât şi pe cea secundară. „Ne menţinem estimarea privind randamentele mai mici ale titlurilor până la finalul acestui an, în condiţiile în care ne aşteptăm ca banca centrală să continue să taie dobânda cheie în decursul următoarelor şedinţe de politică monetară”, se mai arată în raport.