BNR va majora dobînda cheie

Banca Naţională a României (BNR) va majora, joi, rata dobînzii cheie cu 0,25 puncte procentuale, la 10%. Reuters transmite că, potrivit estimărilor analiştilor, se anticipează că banca va stopa înăsprirea politicii monetare în contextul în care se previzionează reducerea inflaţiei spre sfîrşitul acestui an. Aceasta ar fi cea de-a şasea majorare consecutivă a ratei cheie, întrucît BNR a început seria majorărilor de dobîndă în luna octombrie a anului trecut, creşterea cumulată fiind de 2,75 puncte procentuale. 10 din cei 14 analişti intervievaţi de Reuters săptămîna trecută au anticipat o creştere cu 0,25 puncte procentuale a dobînzii cheie în această săptămînă, dar şi menţinerea sau reducerea ratei de politică monetară spre sfîrşitul anului. România a înregistrat, în primele trei luni ale lui 2008, un avans economic de 8,2%, cu mult peste ritmul de 6,1%, atins în intervalul similar din 2007, şi peste estimările de 6,4%. \"Aceasta este ultima majorare a dobînzii pentru moment, din cauză că inflaţia va scădea considerabil începînd cu luna august. Totuşi, rata cheie depinde de ce se întîmplă cu inflaţia dacă preţurile administrative vor fi majorate peste aşteptări\", a declarat şeful departamentului de analiză Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru. Rata anuală a inflaţiei s-a plasat, în luna martie, la 8,63%, maximul din ultimii doi ani, dar s-a redus în mai, la 8,46%. Totuşi, mulţi analişti anticipează că inflaţia va atinge un maxim în luna iulie, cînd ar putea intra în vigoare majorări ale preţurilor la gaze naturale şi energie. De la începutul anului, Guvernul s-a confruntat cu presiuni exercitate de distribuitorii de gaze, care au cerut majorări cu peste 20% a tarifelor, din cauza creşterii costurilor cu energia la nivel global. Totuşi, nu există pînă în prezent date oficiale privind noile tarife. \"Incertitudinea legată de majorările preţurilor la gaze şi energie este destul de mare. Trendul de încetinire a inflaţiei în august ar putea începe de la un nivel mai ridicat\", a declarat analistul din cadrul ABN Amro, Cătălina Constantinescu. Ţinta BNR de inflaţie pentru 2008 este de 3,8% plus minus un punct procentual, iar pentru 2009, de 3,5% plus minus un punct procentual. BNR a revizuit în uşoară creştere prognoza de inflaţie pentru 2008, de la 5,9%, la 6%, dar a redus estimarea pentru anul viitor, de la 3,9%, la 3,5%.