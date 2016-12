BNR va reduce dobânda cu 0,25-0,5 puncte

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) va reduce dobânda cheie cu până la jumătate de punct procentual în şedinţa din 29 martie, în contextul în care economia dă în continuare semne de slăbiciune şi nivelul inflaţiei nu este îngrijorător, estimează analiştii. De la începutul acestui an, BNR a redus deja dobânda de politică monetară de două ori, cu câte 0,5 puncte procentuale, până la 7% în prezent. Economistul-şef al BCR, Lucian Anghel, consideră că principala motivaţie pentru o reducere de jumătate de punct procentual este faptul că dobânzile interbancare sunt mult mai mici decât nivelul dobânzii de politică monetară. Anghel subliniază că „economia României nu este refăcută şi are nevoie de o relaxare mai rapidă a politicii monetare”. Analiştii nu exclud, totuşi, ca BNR să opteze pentru o politică mai prudentă, a „paşilor mărunţi”, prin reduceri de câte 0,25 puncte procentuale. „Cred că de acum înainte BNR va face paşi mărunţi, de 0,25%, şi va reduce de trei ori dobânda cheie până la sfârşitul acestui an, la 6,25%”, estimează economistul-şef al Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru. Nicolae Alexandru Chidesciuc, senior economist al ING Bank România, se aşteaptă ca BNR să opteze la şedinţa de luni pentru o reducere mai consistentă, de jumătate de punct procentual, pentru a impulsiona economia, care „arată că suferă în continuare”. El consideră că reducerea dobânzii de politică monetară ar fi benefică pentru economie, pentru că va permite „scăderea dobânzilor pentru persoanele fizice şi juridice care au contractat credite în lei, lăsându-le la dispoziţie mai mulţi bani pentru economii sau consum, şi va face creditarea mai accesibilă”