BNR vrea să regleze piaţa imobiliară

“Banca Naţională a României este obligată să intervină pe piaţa imobiliară, aşa cum fac şi băncile centrale din Statele Unite şi Europa, întrucît această piaţă este instabilă şi are fluctuaţii nefireşti”, a declarat, ieri, consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Adrian Vasilescu. El a adăugat că "nu este vorba că BNR vrea sau nu vrea să se amestece în problemele pieţei imobiliare, ci este obligată. Acesta este curentul în lume. Banca centrală a Americii, Banca Centrală Europeană şi alte bănci centrale se amestecă în piaţa imobiliară", a spus Vasilescu. În opinia sa, pe piaţa imobiliară trebuie regîndiţi factorii care determină conceptul de preţ corect: "Trebuie să vedem pe termen lung cît timp vor mai fi bani să se cumpere aceste case vînturate, pentru că sînt foarte puţine case noi care se construiesc. Nu pot spune însă nici dacă piaţa se prăbuşeşte, nici dacă nu se prăbuşeşte. Trag doar un semnal de alarmă asupra unui balon cu lichid fierbinte care s-ar putea sparge", a avertizat reprezentantul BNR.

El a precizat că singurul instrument prin care BNR poate interveni în piaţa imobiliară este politica de creditare şi a apreciat că o eventuală intervenţie este justificată, chiar dacă preţurile imobiliare nu sînt incluse, deocamdată, în coşul de consum, în funcţie de care se calculează rata inflaţiei. "România are o mare rămînere în urmă din acest punct de vedere, dar piaţa imobiliară este instabilă şi are fluctuaţii nefireşti, care ar afecta grav curbele inflaţiei şi nu este cazul, deocamdată, să fie inclusă în acest coş", a precizat Vasilescu. El a adăugat că principalul obiectiv al băncii centrale este stabilitatea preţurilor şi a inflaţiei, iar faptul că preţul caselor şi al terenurilor nu intră în coşul de consum nu restrînge dreptul băncii centrale de a încerca să ajusteze dezechilibrele pieţei imobiliare. "Este normal ca BNR să se amestece, indiferent că operatorii pieţei imobiliare vor sau nu. Le place sau nu, BNR se amestceă şi se va amesteca în piaţa imobiliară", a afirmat Vasilescu. El a menţionat că intervenţiile BNR sînt justificate prin necesitatea combaterii efectelor decalajului între consum şi ofertă. "Fiecare intervenţie a BNR este făcută cu inima strînsă, pentru că sînt intervenţii care taie din aripile bunăstării, întrucît creditele sînt o cale spre bunăstare. BNR nu are însă alte soluţii acum, în condiţii în care România se află în faţa unui decalaj dramatic între consum şi oferta de bunuri şi servicii", a spus Vasilescu. Oficialul BNR a menţionat că, în momentul în care lucrurile se vor aşeza pe piaţă şi va exista un preţ corect la terenuri şi case, atunci acestea vor intra în coşul de consum. "În ceea ce priveşte preţul corect, dacă privim lucrurile din punct de vedere strict al economiei de piaţă, vom spune că un preţ corect nu există sau este în funcţie de ofertă şi cerere. Cererea şi oferta stabilesc, însă, preţul pe termen scurt, dar pe termen lung intervin şi alţi factori care vor influenţa aceste preţuri", a mai spus Vasilescu. El a arătat că foarte mulţi vînzători privesc spre ianuarie 2007, data programată de aderare a României la UE, şi aşteaptă să vină cetăţenii străini să cumpere case în România. Vasilescu a reamintit faptul că depunerile românilor în băncile din străinătate se apropie de un miliard de euro, ceea ce ar putea determina în perioada următoare o orientare a cererii interne spre piaţa externă. "Cei care aşteaptă să vîndă pentru cetăţenii din UE s-ar putea să vadă că, în loc de cumpărători, vor veni pe piaţa românească constructori care vor da altă perspectivă ofertei lor", a încheiat Vasilescu.