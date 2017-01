BNS Constanţa, cea mai puternică organizaţie sindicală din Dobrogea

Chiar dacă România nu mai este de multă vreme ţara marilor mobilizări sociale, mişcarea sindicală a rămas, de-a lungul timpului, o constantă a perioadei postdecembriste. De la apărarea intereselor fostei clase proletare, la micile jocuri de culise din timpul campaniilor electorale, marile confederaţii româneşti au reuşit mai todeauna să-şi promoveze interesele politice şi economice. Scindate de orgolii sau unite de necazuri, sindicatele nu au uitat niciodată că forţa mişcării vine doar din numărul membrilor cotizanţi. După mai bine de un an de la iniţiativa de a aduce sub un protectorat comun cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR) - Frăţia peste 1,5 milioane de salariaţi români, Blocul Naţional Sindical (BNS) continuă politica de extindere a filialelor judeţene. Cum litoralul reprezintă o miză uriaşă, iar un posibil „derapaj“ ar putea conduce, automat, la pierderea forţei sindicale în unităţi economice vitale în economia judeţului, BNS Constanţa a început anul 2008 cu un adevărat tur de forţă. Potrivit liderului BNS Constanţa, Vasile Oţelea, în urma negocierilor purtate la sfîrşitul anului trecut, mai multe structuri sindicale au decis să intre sub umbrela protectoare a confederaţiei. „Am reuşit să obţinem acceptul Sindicatului Speranţa Constanţa, care activează într-o firmă din domeniul iluminatului stradal, ceea ce înseamnă 50 de noi membri, dar şi pe cel al Sindicatului Util Ital, care are un aport de 150 de salariaţi. Chiar în aceaste zile, vom avea mai multe întîlniri cu reprezentanţii patronatului, dar aderarea celor două sindicate a rămas doar o simplă formalitate“, a declarat Oţelea. Liderul sindical constănţean susţine că cea mai mare realizare este reprezentată de aderarea la BNS a două dintre cele mai importante sindicate constănţene. „La sfîrşitul anului 2007, Sindicatul Energeticienilor Dobrogea şi Sindicatul Nuclearenergetica au decis desprinderea de CNSLR - Frăţia, astfel că organizaţia este mai bogată acum cu 1.500 de membri. Dacă pînă acum am fost pe locul al doilea în rîndul sindicatelor constănţene, cei 2.000 de sindicalişti înregistraţi fac din BNS cea mai puternică organizaţie din Dobrogea. Este o mare responsabilitate, dar şi o oportunitate de a reprezenta mult mai eficient drepturile salariaţilor“, a mai declarat liderul sindical. De altfel, Oţelea susţine că, pentru a creşte coeziunea şi forţa organizaţiei, sindicaliştii constănţeni participă la mai multe cursuri de formare organizate de BNS, în şase dintre regiunile ţării.