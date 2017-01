BNS critică politicile economice şi sociale ale Executivului

După ce a lovit puternic la baza economiei naţionale, criza este pe cale să declanşeze acum o adevărată revoluţie socială în România. Concedierile masive, scăderea dramatică a producţiei şi măsurile de austeritate promovate de Executiv au dat startul nemulţumirilor în rîndurile salariaţilor, decişi să treacă la acţiuni de stradă pentru a-şi apăra drepturile. Aceasta a fost şi poziţia participanţilor la lucrările Consiliului de Coordonare al Blocului Naţional Sindical (BNS) Constanţa, desfăşurate ieri, la Clubul SNC, unde peste 60 de delegaţi au votat raportele financiare pe anul 2008, dar au stabilit şi planul de acţiuni pentru perioada următoare. Prezent la întîlnirea membrilor filialei constănţene, preşedintele BNS, Dumitru Costin, a lansat un atac dur la adresa politicilor economice şi sociale ale Guvernului, mai ales că, în acest an, zeci de mii de angajaţi îşi vor pierde locurile de muncă. Pe lîngă \"îngheţarea\" salariilor în multe sectoare de activitate, angajaţii au fost nevoiţi să accepte încheierea Contractelor Colective de Muncă cu scăderea remuneraţiilor cu 20% sau reducerea programului de lucru. \"În acest moment traversăm unul din cele mai dificile momente din istoria contemporană a României, pentru că trebuie să recunoaştem faptul că sîntem la periferia economiei mondiale. Toate datele referitoare la creşterea economică, PIB şi situaţia locurilor de muncă sînt supraestimate. Se tot vorbeşte de acest buget anticriză, dar cred că el nu ne va ajuta în niciun fel să depăşim dificultăţile economice, mai ales că această situaţie va dura cel puţin doi ani. Bugetul este realizat pe un scenariu macroeconomic pozitiv, iar aşa-zisa creştere economică a ţării a fost posibilă doar prin intermediul consumului. Cum băncile nu mai dau credite, iar productivitatea tinde spre zero, sînt toate şansele ca această cădere economică a României să meargă în acest an de la +8, pînă la -2%\", a declarat Costin. Liderul sindical a precizat că afirmaţiile sale sînt susţinute chiar de experţii Fondului Monetar Internaţional, care nu au ratat şansa de arăta că evaluările indică o cădere dramatică a PIB. \"Chiar mîine (astăzi - n.r.) vom avea o întîlnire cu o delegaţie a FMI şi vom vedea cum stau cu adevărat lucrurile. Dacă pînă acum am avut noroc şi cu miliardele de euro din partea căpşunarilor, nu ştim ce se va întîmpla fără aceşti bani în economia naţională. Pe de altă parte, nu înţeleg nici lipsa de responsabilitate a Guvernului în rezolvarea problemelor sectorului bugetar, dar totul s-a făcut în stilul pompieristic al premierului Boc. Dacă vrei să renunţi la orele suplimentare şi la sporuri trebuie să faci şi o analiză serioasă a problemei. S-a ajuns la acest blocaj cu ideea reducerii cheltuielilor bugetare cu 20% în toate instituţiile publice, dar autorităţile nu au spus nimic despre şpăgile percepute pînă acum pentru angajarea multor bugetari. Nu este de mirare că sînt şi acum instituţii care au mai mulţi angajaţi decît beneficiari\", a mai spus Costin. În acelaşi timp, deputatul PSD de Constanţa, Matei Brătianu, fost secretar general al BNS, a afirmat că, în noua calitate, va face toate demersurile pentru sprijinirea intereselor salariaţilor. \"Am mers în Parlamentul României pentru că vreau să construiesc ceva, nu să distrug. Ştiu că situaţia salariaţilor nu este una tocmai favorabilă în acest moment, însă dacă se va ajunge la proteste de stradă, promit că voi aduce alături de mine cel puţin 1.000 de sindicalişti din Poştă pentru a vă susţine\", a afirmat Brătianu.