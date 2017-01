Boabele de cafea, aliat în întărirea nervilor

Unele dintre cele mai interesante remedii homeopatice sunt cele preparate din substanţe pe care mulţi oameni le folosesc în mod zilnic: cafea, tutun, ceai, potrivit dr. Sorina Soescu. „Efectele lor asupra subiecţilor sensibili pot fi notabile, dar au şi multe alte efecte interesante care le indică în diferite afecţiuni. Un remediu homeopat demn de reţinut este Coffea, preparată din boabe crude, neprăjite de cafea”, a declarat dr. Soescu. În homeopatie se crede că băutul cafelei poate antidota aproape orice remediu, dar practica a demonstrat că selectarea remediului corect are o acţiune benefică, indiferent dacă persoana a consumat sau nu cafea. Remediul este indicat în stări de hiperactivitate a minţii şi corpului. Când o persoană are foarte multe de făcut, mai ales în legătură cu un eveniment plăcut (de exemplu, planificarea unei nunţi sau a unei petreceri) şi toate detaliile îi umblă prin cap, împiedicând-o să adoarmă sau să se mai poată gândi şi la altceva cu excepţia acestei petreceri, atunci preparatul îi poate ajuta să se liniştească. „La persoana care are nevoie de acest remediu pe bază de boabe de cafea crude există o toleranţă foarte mică la durere, apar nevralgii în diferite părţi ale corpului, care sunt trăite intens şi exagerat, însoţite întotdeauna de mare excitabilitate nervoasă, care duce persoana la disperare”, afirmă dr. Soescu. Durerea, atingerea, mirosurile, zgomotele, toate devin intolerabile. Coffea este un remediu util pentru perioada de erupţie dentară la copii sensibili, care scrâşnesc din dinţi noaptea şi au extremităţile reci. Aceşti copii pot face febră cu convulsii la erupţia dentară.