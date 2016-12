Boagiu, acuzată că minte cu neruşinare în chestiunea Bechtel

RENEGOCIERE… DE OCHII SOACREI Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a anunţat, cu surle şi trâmbiţe, că renegocierea contractului pentru autostrada Transilvania va reduce costurile finale estimate de la 9,9 miliarde de euro la 3,8 miliarde, compania Bechtel renunţând la executarea a şase din cele opt tronsoane de autostradă. Statul român va efectua plăţi restante către compania Bechtel în valoare de 90 milioane euro, în două tranşe, până la finalul anului 2011. Senatorul PSD Marius Bota a declarat, ieri, că ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, \"minte cu neruşinare\" în ceea ce priveşte renegocierea contractului pentru autostrada Transilvania, precizând că \"ne costă un miliard de euro în plus (contractul cu Bechtel, n.r.) faţă de ceea ce guvernul PSD, în 2004, lansa ca proiect în România, autostrada Transilvania cu 5,5 milioane euro per kilometru. Azi, ministrul Boagiu ne minte cu o neruşinare pe care rar mi-a fost dat să văd de la un om politic, spunându-ne, anunţându-ne un mare succes, un nou contract, o nouă renegociere, de 7 milioane euro per kilometru pentru ceea ce urmează să mai construiască Bechtel în România. Sigur, uită să spună că până la această oră s-au cheltuit pe aceiaşi kilometri care urmează a fi finalizaţi, alţi 6 milioane euro per kilometru”.

BOAGIU STĂ PROST CU MATEMATICA Bota este de părere că ministrul Boagiu mai stă prost şi cu aritmetica, anunţând “marile economii” pe care România urmează să le facă prin rezilierea acestui contract, anunţând că acest contract urmează să ne coste, până la finalizarea lucrărilor de către Bechtel, aprox. 3,8 miliarde euro: “Nu ştiu de unde are ea această aritmetică, având în vedere că tot domnia sa, în aceeaşi declaraţie, ne anunţa că, până la această oră, România a cheltuit 1,25 miliarde euro, iar încă 7 milioane de euro pentru 64 de kilometri depăşeşte puţin peste 400 de milioane de euro; cu TVA, sau fără TVA, groso modo este 500 de milioane de euro. La 1,25 ajunge la 1,75 milioane euro, cum reuşeşte d-na ministru numai dintr-o declaraţie să dubleze suma, numai domnia sa şi PDL cu preţurile per kilometru reuşesc să facă acest lucru\". Senatorul PSD a precizat că social democraţii au finalizat inclusiv o analiză de cost a tronsoanelor contractate pe culoarul IV şi \"niciun contract nu respectă standardele de cost pe care tot Boagiu le-a promovat în această primăvară\".