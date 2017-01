Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, susţine că instituţia pe care o conduce ar putea fi definită \"ca o sugativă de bani europeni\" pentru construcţia coridoarelor de transport pan-europene IV şi IX. \"În acest an avem în derulare cel mai ambiţios program de modernizare a infrastructurii de transport din industrie (...). Ne-am putea defini ca o sugativă de bani europeni pentru coridoarele IV şi IX\", a spus ministrul la forumul Consiliul de Cooperare al Golfului, organizat la Bucureşti. Ea a afirmat că pentru finalizarea autostrăzilor de pe coridorul IV şi IX, în lungime de aproape 870 de kilometri, mai sunt necesari 13,5 miliarde de euro. Pentru finalizarea coridorului IV pe calea ferată, în lungime de 800 de kilometri, ministerul mai are nevoie de aproape 8 miliarde de euro, astfel încât lucrările de modernizare să se încheie în 2020. Oficialul a invitat investitorii din zona Golfului să investească în construcţia de autostrăzi în România, referindu-se în special la Sibiu-Piteşti, proiect fără sursă de finanţare estimat la trei miliarde de euro şi care va fi realizat prin parteneriat public-privat. Să reamintim că o singură parte a celebrului coridor pan-european IV, Autostrada Soarelui, tronsonul Cernavodă-Constanţa trebuia terminat în 2010 şi suntem în 2011, iar lucrările nu au nicio şansă să se încheie în acest an?