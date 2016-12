Boala care te poate lăsa fără picioare

Incidența diabetului la nivel mondial, dar și în țara noastră a cunoscut o creștere semnificativă de la an la an, astfel că medicii trag numeroase semnale de alarmă, mai ales că boala are o serie de complicații, asta dacă încă de la debut pacienții nu fac ceea ce trebuie. ”Incidența în România este de 11,6%, iar Constanța este undeva aproape de 9,5%. Stăm mai bine decât alte județe, dar tot nu foarte bine. Și răul cel mai mare este că nu toți se regăsesc în evidențele noastre, pentru că nu vin la cabinete”, a explicat șeful Clinicii Medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, prof. univ. dr. Doina Catrinoiu, ieri, în cadrul unei întâlniri cu bolnavii, organizată de Societatea de Neuropatie Diabetică. Dacă, în urmă cu 10 ani, la Constanța erau înregistrați aproximativ 18.000 de bolnavi cu diabet, acum numărul lor a atins aproape 30.000, subliniază profesorul. Și problema este că, potrivit medicilor, încă de la debutul bolii, orice bolnav riscă o complicație a diabetului. Boala poate afecta orice parte a sistemului nervos, dar forma cea mai frecventă afectează nervii de la nivelul picioarelor.

CEA MAI COMUNĂ COMPLICAȚIE A DIABETULUI ZAHARAT ESTE NEUROPATIA DIABETICĂ (SUNT AFECTAȚI FRECVENT ȘI NERVII PICIOARELOR)

Deteriorarea nervilor de la picioare poate duce până la amputare, asta dacă pacientul nu merge periodic la control și nu respectă sfaturile pe care le dau specialiștii. De exemplu, menținerea valorilor glicemiei cât mai apropiate de valorile recomandate s-a dovedit că previne complicația și îi încetinește evoluția, explică prof. dr. Catrinoiu.

LA FIECARE 30 DE SECUNDE, ÎN LUME, UN PACIENT ÎȘI PIERDE PICIOARELE DIN CAUZA COMPLICAȚIILOR POLINEUROPATIEI (PICIORUL DIABETIC)

MANIFESTĂRI Manifestările polineuropatiei sunt ușoare sau moderate și constau în: senzații de înțepături, furnicături, amorțeli, senzație de curentare, picior rece sau durere profundă. Pacientul cu diabet trebuie să aibă mare grijă să nu se rănească, să își cumpere încălțămintea adecvată, să asigure o igienă impecabilă.

”CELE 10 PORUNCI PENTRU PICIORUL DIABETIC” Prof. dr. Doina Catrinoiu a prezentat bolnavilor prezenți ieri la întâlnire ”Cele 10 porunci ale piciorului diabetic”. Astfel: prima - inspectarea zilnică a picioarelor; a doua - spălați-vă zilnic picioarele; a treia - ștergeți-vă bine picioarele, nu lăsați umezeală între degete pentru că favorizează apariția micozelor (periculoasă pentru bolnavii cu diabet); a patra - aplicați pe picioare creme hidratante (pe pielea uscată apar fisuri); a cincea - unghiile trebuie tăiate drept, nu prea scurt; a șasea - folosiți încălțăminte adecvată, nu cu barete; a șaptea - nu umblați desculți sau doar cu ciorapi (există posibilitatea să vă răniți); a opta - folosiți ciorapi care absorb transpirația; a noua - senzația de picioare reci dispare doar prin respectarea tratamentului recomandat de medic și nicidecum prin încălzirea lor cu sticle cu apă caldă; a zecea - adresați-vă imediat medicului dacă apar dureri în picioare sau, din contră, observați că v-ați pierdut sensibilitatea ori dacă apar orice alte modificări.