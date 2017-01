Boala diareică: de ce este important să tratezi rapid simptomele

Dureri abdominale, scaune lichide, stare de slăbiciune, greață... Boala diareică acută (BDA) este o problemă pe cât de frecventă, pe atât de supărătoare, deoarece manifestările sale ne împiedică să ne desfășurăm în mod normal activitățile de zi cu zi. Mai mult decât atât, în cazul copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu boli cronice, cel mai mare risc îl reprezintă deshidratarea cauzată de diaree. De aceea, este important să putem trata rapid și eficient simptomele bolii diareice.

DIAREEA ACUTĂ - CAUZE ȘI SIMPTOME Diareea acută se manifestă prin debut brusc, cu scaune frecvente (3 sau mai multe în 24 de ore), de consistență moale sau apoasă. De obicei, boala diareică acută nu are semnificație gravă, este autolimitată și durează de la câteva zile până la o săptămână. Dacă însă diareea persistă mai mult de 7 zile, se recomandă consultarea medicului. Aceeași recomandare este valabilă și în cazul copiilor și vârstnicilor, care prezintă pericolul deshidratării severe. Diareea reprezintă un dezechilibru între absorbția și secreția de apă. În mod normal, intestinul reglează absorbția și secreția apei pe care organismul o utilizează astfel încât scaunele să aibă consistență normală. Din cauza unor factori care agresează și inflamează mucoasa intestinală, echilibrul dintre absorbție și secreție se poate distruge și astfel apare diareea.

Factori care cauzează BDA: infecții virale - mai multe tipuri de virusuri (rotavirus, norovirus, adenovirus, citomegalovirus, virusuri hepatitice) sunt responsabile de diaree; infecții bacteriene - numeroase bacterii (Salmonella, Escherichia coli, Shigella, Campylobacter ș.a.) pot pătrunde în organism prin intermediul consumului de apă contaminată sau alimente alterate, provocând toxiinfecții alimentare; paraziți care se instalează la nivelul tubului digestiv; excesele alimentare sau abuzul de alcool; medicamente precum antibioticele; stresul este un tip de agresiune psihologică care determină tulburări digestive.

DESHIDRATAREA - RISCUL PRINCIPAL Din cauza numărului crescut de scaune moi sau apoase, organismul pierde o cantitate importantă de apă și săruri minerale. Dacă aceste pierderi nu sunt compensate, se poate ajunge la deshidratare. Riscul de deshidratare este cu atât mai mare în cazul copiilor, vârstnicilor și pacienților cu boli cronice concomitente. Deshidratarea se manifestă prin uscăciunea gurii și a pielii, reducerea cantității de urină, care devine închisă la culoare, iritabilitate, crampe musculare, scădere în greutate, senzație de slăbiciune. Pentru a preveni deshidratarea, medicii recomandă consumul abundent de lichide bogate în minerale: ceaiuri (mentă, afine), apă plată ușor îndulcită cu glucoză, supă limpede de legume, apă în care s-a fiert orez. Soluțiile de rehidratare orală (SRO) sunt indicate mai ales sugarilor și copiilor. În cazul acestora, dacă pierderea în greutate prin deshidratare depășește 5% din masa corporală, se recomandă prezentarea la medic.

UN TRATAMENT RAPID ȘI EFICIENT - GELATINA TANAT Deshidratarea poate fi prevenită și prin instituirea rapidă a unui tratament antidiareic eficient. În acest scop, medicii spun că ideal este să utilizăm un antidiareic care acționează rapid, reducând numărul scaunelor diareice și în același timp restabilind funcția normală a intestinului. Gelatina tanat este un astfel de antidiareic, care are proprietatea de a forma o peliculă protectoare la nivelul peretelui intestinal. Astfel se limitează contactul agenților patogeni cu mucoasa intestinală, contribuind la eliminarea lor prin scaun. Gelatina tanat are rolul de a restabili funcția fiziologică a peretelui intestinal și de a proteja mucoasa intestinală inflamată. Prin studii clinice s-a demonstrat că gelatina tanat are un efect rapid, care apare în primele 12 ore de la administrare.