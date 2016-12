Board-ul BM a aprobat încă un miliard de euro către România

România continuă să se îndatoreze la Fondul Monetar Internaţional (FMI) pentru a acoperi „găurile” de fonduri de la bugetul naţional. Ministerul Finanţelor Publice anunţă într-un comunicat de presă că în cadrul Consiliului Directorilor Executivi ai Băncii Mondiale (BM) s-a aprobat, marţi, acordarea unui împrumut în valoare de un miliard de euro către statul român, pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii. \"Împrumutul se contractează în contextul eforturilor de consolidare a rezervelor fiscale şi de menţinere a nivelului de acoperire a necesarului brut de finanţare. Împrumutul este considerat de autorităţile române ca un instrument de protejare a finanţelor publice împotriva unor şocuri externe neprevăzute\", se arată în comunicat. Împrumutul este o completare a asistenţei financiare de tip preventiv acordată în perioada 2011 - 2013 de către FMI şi Uniunea Europeană. Guvernul a aprobat la mijlocul lui mai acordul convenit cu BM pentru contractarea împrumutului. Prin acordul negociat cu BM, Finanţele urmăresc să obţină o plasă de siguranţă suplimentară de la instituţia internaţională sub forma unei linii de credit care va rămâne la dispoziţia României timp de trei ani în cazul blocării pieţelor externe, la un cost de 0,25% pe an. România are în derulare un acord de tip preventiv cu FMI în valoare de 3,6 miliarde euro, completat de o înţelegere similară cu Comisia Europeană pentru fonduri disponibile de 1,4 miliarde euro. Acordurile cu instituţiile financiare urmează programului de finanţare de 20 miliarde euro derulat în perioada 2009 - 2011.