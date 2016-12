Bob Dylan, din nou lider al topului muzical britanic

Cel mai nou album al lui Bob Dylan, ”Together Through Life”, lansat la sfîrşitul lunii aprilie, a ajuns pe primul loc în clasamentul britanic, la 40 de ani de la primul disc de succes al legendarului compozitor şi interpret american. ”Together Through Life” este al 33-lea album de studio al lui Bob Dylan şi cel de-al şaptelea ajuns pe primul loc al topului britanic. La înregistrarea pieselor de pe ultimul său disc, cîntăreţul a colaborat cu membrii trupei Los Lobos. Bob Dylan este şi producător al albumului, sub pseudonimul Jack Frost. Printre melodiile incluse pe album se numără ”Beyond Here Lies Nothin\'”, ”If You Ever Go To Houston”, ”This Dream Of You”, ”My Wife\'s Home Town” şi ”It\'s All Good”. Ultimul album al lui Bob Dylan a fost ”Modern Times”, lansat în 2006.

Bob Dylan, în vîrstă de 67 de ani, pe numele său real Robert Allen Zimmerman, s-a lansat în anii \'60, cu numele de scenă inspirat de cel al poetului american Dylan Thomas. Muzica şi textele sale au devenit, rapid, veritabile imnuri ale mişcării hippie. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără ”Blowin\' in the Wind”, ”Knockin\' on Heaven\'s Door”, ”Don\'t Think Twice, It\'s Alright” şi ”It\'s All Over Now, Baby Blue”, care au fost preluate de numeroase trupe şi artişti. Bob Dylan a compus şi muzică de film, fiind recompensat cu un Oscar, în 2001, pentru cel mai bun cîntec original, inclus pe coloana sonoră a producţiei ”Wonder Boys”.