Bob Dylan îşi difuzează noul videoclip în exclusivitate pe site-ul Amazon

Cîntăreţul american a oferit exclusivitate site-ului Amazon.com pentru difuzarea unui videoclip extras de pe noul său album, intitulat ”Together Through Life”, ce va fi lansat săptămîna viitoare. În ciuda admiraţiei fără margini pe care Steve Jobs, fondatorul companiei Apple, o are pentru cîntecele legendarului cîntăreţ, Bob Dylan a ales compania Amazon pentru a-şi difuza piesa ”Beyond Here Lies Nothing”. Acest videoclip figura, marţi, pe pagina Amazon consacrată muzicii şi avea menţiunea ”în exclusivitate”. Piesa, cu accente de blues, are o durată de patru minute şi este ilustrată prin fotografii alb/negru ce prezintă cartierul Brooklyn din New York, la orele amiezii.

Noul album al lui Bob Dylan va fi lansat pe 28 aprilie. Chiar dacă videoclipul piesei ”Beyond Here Lies Nothing” poate fi urmărit doar pe site-ul Amazon.com, albumul poate fi comandat atît pe Amazon, cît şi pe iTunes. Acest material discografic este cel de-al 46-lea din cariera artistului şi succede albumului ”Modern Times”, lansat în 2006. Potrivit reprezentanţilor casei de discuri Columbia, noul album a fost înregistrat la sfîrşitul anului 2008, după ce Bob Dylan a compus piesa ”Life is Hard”, pentru următorul proiect cinematografic al francezului Olivier Dahan, regizorul filmului ”La vie en rose”.

Bob Dylan, care se află permanent în turneu, de peste 20 de ani, cu al său Never Ending Tour, susţine în prezent o serie de concerte în Europa. Astfel, marţi a concertat la Strasbourg, iar pe 25 aprilie va avea un spectacol la Londra. În 2004, după o carieră de 40 de ani, Bob Dylan, poetul muzicii rock, s-a situat pe locul al doilea în topul celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor alcătuit de revista ”Rolling Stone”. Piesa ”Blowin\' In The Wind”, lansată în 1963, pe albumul ”The Freewheelin\'”, a reprezentat un simbol muzical al mişcării anti-Vietnam şi un cîntec favorit al militanţilor pentru drepturile civile, clasîndu-se pe locul 14 în topul ”Rolling Stone” al celor mai bune piese din toate timpurile.