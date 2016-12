Bob Dylan, luat la întrebări de o poliţistă care nu l-a recunoscut

Legendarul muzician american a fost oprit pe stradă şi luat la întrebări de o tînără poliţistă din New Jersey, care nu l-a recunoscut şi a comunicat prin staţie unui alt echipaj că a identificat un ”bătrîn excentric, care se comportă ciudat”. Incidentul s-a produs în cartierul latin din Long Branch, unde Dylan, ieşit la plimbare, i-a atras atenţia poliţistei în vîrstă de 22 de ani. Artistul nu avea la el carnetul de conducere şi nici vreun alt document care să-i dovedească identitatea. Poliţista a realizat gafa făcută abia după ce anunţase prin staţie că este pe cale să reţină un bătrîn fără acte. ”Tînăra poliţistă şi partenerul care o însoţea nu l-au recunoscut pe Dylan. Amîndoi au recunoscut că nu i-au ascultat niciodată muzica şi nici nu aveau vreo idee despre cum arată artistul în prezent”, au declarat reprezentanţii poliţiei.

În vîrstă de 68 de ani, Bob Dylan, pe numele său real Robert Allen Zimmerman, s-a lansat în anii \'60, cu numele de scenă inspirat de cel al poetului american Dylan Thomas. Muzica şi textele sale au devenit, rapid, veritabile imnuri ale mişcării hippie. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără ”Blowin\' in the Wind”, ”Knockin\' on Heaven\'s Door”, ”Don\'t Think Twice, It\'s Alright” şi ”It\'s All Over Now, Baby Blue”, care au fost preluate de numeroase trupe şi artişti. Bob Dylan a compus şi muzică de film, fiind recompensat cu un Oscar, în 2001, pentru cel mai bun cîntec original, inclus pe coloana sonoră a producţiei ”Wonder Boys”. Un alt hit al său, ”Knockin\' on Heaven\'s Door”, a fost inclus pe coloană sonoră a cunoscutului western ”Pat Garrett & Billy the Kid”, care l-a avut în distribuţie şi pe Bob Dylan.