Bob Dylan se vinde bine

Manuscrisul piesei “The Times They Are A-Changin\'”, unul dintre cele mai renumite cântece compuse de Bob Dylan în anii \'60, a fost achiziţionat, vineri, în cadrul unei licitaţii organizate la New York, pentru suma de 422.500 de dolari, au anunţat reprezentanţii Casei Sotheby\'s. Colecţionarul american Adam Sender, proprietarul fondului speculativ Exis Capital, a câştigat licitaţia, cumpărând cele două foi de hârtie pe care Bob Dylan a scris cu creionul versurile acestei piese, fără notele muzicale. Documentul era evaluat de specialişti la o sumă cuprinsă între 200.000 de dolari şi 300.000 de dolari.

Piesa “The Times They Are A-Changin\'” a dat titlul celui de-al treilea album din cariera celebrului cantautor american, un simbol al mişcării protestatare din America anilor \'60. Lansat în ianuarie 1964, piesele de pe acest album vorbesc despre rasism, sărăcie, angajament politic şi schimbări sociale. Bob Dylan, pe numele adevărat Robert Allen Zimmerman, care va împlini vârsta de 70 de ani în mai 2011, continuă să înregistreze şi să susţină concerte, revenind în ultimii ani către stilul blues.