Bob Dylan va lansa un album cu rarităţi

În luna octombrie va fi lansat albumul “Tell Tale Signs”, ce prezintă o serie de cîntece mai puţin cunoscute publicului, datînd din perioada cuprinsă între 1989 şi 2006. Albumul lui Bob Dylan va fi editat de Columbia Records şi va fi disponibil în trei configuraţii - un pachet standard de două discuri, ce cuprinde 27 de piese, o ediţie limitată cu un bonus disc ce prezintă încă 12 piese, precum şi o versiune de patru discuri vinil LP. Cele mai multe piese provin din sesiunile de înregistrare pentru albumul “Oh Mercy” din 1989, dar şi din cele realizate pentru albumul său de revenire din 1997, intitulat “Time Out of Mind”. Selecţia mai include şi o demonstraţie de pian pentru piesa “Dignity”, două variante alternative ale cîntecului “Most of the Time”, precum şi o versiune live a “Cold Irons Bound”, înregistrată în timpul recitalului susţinut de Bob Dylan la ediţia din 2004 a Festivalului Bonnaroo din Tennessee, SUA.

Chiar dacă au existat zvonuri conform cărora Bob Dylan ar lucra la un nou album, după ce în 2006 a lansat “Modern Times”, un purtător de cuvînt al casei de discuri Columbia a declarat că “Tell Tale Signs” este, pentru moment, singurul lucru pe care se concentrează. Între timp, Bob Dylan, pe numele său real Robert Allen Zimmerman, va începe un turneu de o lună în America de Nord, ce va debuta pe 8 august, la Philadelphia.