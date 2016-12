Bob Dylan, o legendă a muzicii americane, va primi titlul de "Omul Anului" din partea Fundaţiei MusiCares, într-o gală care va preceda ceremonia de decernare a premiilor Grammy, în luna februarie, a anunţat instituția, citată de AFP. Fundaţia MusiCares strânge fonduri pentru a oferi ajutor - în principal financiar şi medical - muzicienilor aflaţi în situaţii dificile. Trofeul acestei asociaţii, care împlineşte în acest an 25 de ani de existenţă, a fost decernat în trecut unor artişti de seamă, precum Paul McCartney, Bruce Springsteen, Barbara Streisand, Paul Simon şi Elton John. "Cântecele lui Bob Dylan au marcat cultura americană şi mondială într-o manieră durabilă şi profundă", iar talentul său "de a compune cântece nu are egal", a declarat Neil Portnow, directorul fundaţiei MusiCares şi al Recording Academy, organizatoarea galei de decernare a premiilor Grammy, considerate echivalentul Oscarurilor în industria muzicală. Jack White, Neil Young, Norah Jones, Tom Jones, Beck şi trupa The Black Keys vorcânta pe scenă la gala MusiCares 2015, pe 6 februarie, cu două zile înainte de ceremonia de decernare a premiilor Grammy, care va avea loc pe 8 februarie. La aceeaşi gală va avea loc şi o licitaţie, iar toate încasările vor fi donate Fundaţiei MusiCares. MusiCares Foundation a fost înfiinţată de Recording Academy în 1989, cu scopul de a-i sprijini pe artiştii din industria muzicală care trec prin perioade dificile. Bob Dylan este unul dintre cele mai influente personaje ale secolului al XX-lea, fiind un simbol al inovaţiei în muzică şi cultură, primul artist care a îmbinat muzica populară cu ambiţiile intelectuale.