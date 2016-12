Bob Geldof, înlăcrimat la înmormântarea tatălui său

Nu este uşor să te desparţi pentru totdeauna de o persoană dragă. În ciuda renumelului de dur pe care şi l-a dobândit de-a lungul timpului, Bob Geldof şi-a stăpânit cu greu lacrimile la înmormântarea tatălui lui, marţi, 31 august. Bob Senior a murit la un spital din Irlanda, săptămâna trecută, la vârsta de 96 de ani, după o boală scurtă. La înmormântare, rockerul a fost înconjurat de familie şi de prieteni apropiaţi şi a rostit câteva cuvinte în timpul ceremoniei de la Biserica St Joseph din Dublin. În plus, muzicianul le-a mulţumit surorilor lui pentru că i-au fost alături părintelui lor. ”Mi-e teamă că nu pot spune acelaşi lucru despre mine. Am fost plecat tot timpul şi nu am vrut să ştiu de asta. Bănuiesc că din egoism”, a declarat starul. În plus, Bob Geldof a mărturisit că tatăl lui a văzut mereu moartea ca pe o şansă de a se reuni cu soţia lui, Eve, care a încetat din viaţă când rockerul avea doar 7 ani. ”Spunea adesea: . Era sigur că se va întâlni cu sursa de exuberanţă a vieţii lui, mama mea”, şi-a încheiat discursul muzicianul.