O cheamă Bobârnica. Deloc întâmplător, ca meşteşug de bază, dumneaei trage bobârnace. Ştie doar să dea bobârnace. E drept, bine meşteşugite şi aplicate cu măiestrie în zonele moi ale capului. De fapt, stăpâneşte o diversitate de procedee. De pildă, te poate lua din zbor. Te poate sălta, cu o lovitură bine aplicată, de jos în sus. La nevoie, te trăsneşte. În tinereţe, se antrena pe stadioanele patriei, participând la toate concursurile de lapte gros. Mai nou, acum, în democraţie, practică pe scară largă bâza americană, o formă prelungită a laptelui gros autohton. Ca personaj, Bobârnica este plină de ifose. Practic, nimic nu-i place, nimic nu-i convine. S-a învăţat să primească totul de-a gata. Uneori, în funcţie de prestaţia sa la pat. Ca membră a clubului înotătoarelor, îi place să schimbe des apa. Adică, mai pe şleau, partenerul. Ca atare, ori de câte ori se află în preajma unui nou heleşteu, palpită din toţi rărunchii şi oftează adânc până în puţul gândirii sale. Din cauza trepidaţiilor, îşi pierde tot rimelul în băutura comandată de la bar. Bobârnica se exprimă estetic doar prin bobârnacele aplicate des şi cu intensitate impulsivă partenerului căpiat. Bobârnica nu se vede decât pe sine. În rest, calcă totul în picioare. Dacă nu percutezi, ca mascul condamnat la robie, cum vrea ea, încasezi, cât cuprinde, bobârnace. Tot năduful ei se măsoară în bobârnace, singurele daruri oferite celui pe care îl minte cu o dezinvoltură ieşită din comun. Bobârnica se crede frumoasă şi de neînlocuit. Este convinsă că, dacă ştie să dea bobârnace, îi poate ţine pe toţi sub papuc. Înainte de a reproşa şi de a da bobârnace, trebuie să te uiţi în oglindă şi, mai mult decât atât, să vezi ce ai făcut, ce ai realizat în viaţă. Când nu-i convine ceva, Bobârnica strâmbă din nas, face scandal şi ridică tonul la toţi cei din jur. Când o apucă isteria, şi asta se întâmplă destul de des, explodează în bobârnace. Cleveteşte despre cei din jurul său şi, dacă este întreruptă din oratorie, te umple de bobârnace. Acum, după cum ştie toată lumea, bobârnacele sunt de mai multe feluri, chiar şi roz-bombon. În cazul ei, sunt otrăvite şi cu miros de naftalină. Bobârnica se crede femeie fatală. La o mai atentă privire, evident, raţională, ar trebui să revină cu picioarele pe pământ. Din câte am înţeles, însă, stă cu ele doar pe sus. Are multe minusuri. Indiferent de ceea ce îi oferi, nimic nu o mulţumeşte. După cum am mai spus, în astfel de situaţii, te bombardează cu bobârnace. De multe ori, rişti să le primeşti exact când îţi este lumea mai dragă. Pe bune, asta este specialitatea ei. Să ţi-o tragă când îţi este lumea mai dragă! Asta da eficienţă în materie de călcat totul în picioare! Bobârnica nu concepe că s-ar putea întoarce roata. Se crede veşnic şmecheră şi captivantă. De multe ori, însă, întrece măsura şi face abuz de bobârnace. Dacă ţie nu-ţi place, nici altuia, bre, bobârnace nu-i trage. Sus Bobârnica!