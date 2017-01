Bobby Charlton va „avea“ o tribună pe Old Trafford

Tribuna Sud a stadionului echipei de fotbal Manchester United, Old Trafford, va primi numele fostului fotbalist Bobby Charlton. Clubul a anunțat că denumirea tribunei va fi oficializată pe 2 aprilie, înaintea meciului de campionat cu Everton. Tribuna Sud a stadionului Old Trafford conține singura parte originală a infrastructurii arenei, construită în 1910.

„Bobby este, în mod cert, cea mai importantă figură din istoria fotbalului englez. Un fotbalist, un diplomat, un gentleman și un om implicat mereu în acțiuni caritabile, el reprezintă tot ce este bun în fotbal”, a precizat vicepreședintele lui Manchester United, Ed Woodward. „Manchester United a reprezentat o parte importantă din viața mea și am foarte multe amintiri minunate de pe Old Trafford”, a declarat la rândul său Bobby Charlton, în vârstă de 78 de ani.

Sir Bobby Charlton, un fost fotbalist de legendă al Angliei, campion mondial în 1966, a jucat între anii 1956 și 1973 la Manchester United, club pentru care a bifat 758 de meciuri și un record de 249 de goluri marcate. Din 1984, Bobby Charlton a devenit membru în Consiliul de Administrație al clubului din Manchester, poziție pe care o ocupă și în prezent.

Bobby Charlton, George Best și Denis Law - jucători care au ajutat-o pe Manchester United să devină prima echipă de fotbal din Anglia care a câștigat Cupa Campionilor Europeni (actuala Ligă a Campionilor), în 1968 - au câte o statuie în vecinătatea arenei Old Trafford. Din 2011, Tribuna Nord a stadionului Old Trafford poartă numele lui Sir Alex Ferguson, cel mai prodigios antrenor din istoria lui Manchester United.