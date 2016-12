Boboteaza, fără proverbialul ger

Ultima mare sărbătoare de iarnă închinată Mântuitorului Iisus Hristos, Boboteaza, a fost prăznuită, ieri, de creştinii ortodocşi din toată ţara. Întrucât gerul Bobotezei a lipsit în acest an, peste 10.000 de credincioşi s-au adunat încă de la primele ore ale dimineţii la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa, pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată de Înalt Prea Sfinţitul (IPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în cinstea Botezului Domnului. „Boboteaza este o sărbătoare cosmică a întregului univers, a cerului şi a pământului. Astăzi se sfinţeşte firea noastră împreună cu firea apelor şi cu întreaga fire înconjurătoare. Această Bobotează la care se revarsă daruri sfinte şi bogate să ne fie un început de mare înţelepciune, bucurie şi de mare curaj spre cele sfinte în acest an”, a declarat IPS Teodosie. După terminarea slujbei, credincioşii, forţele de ordine, cele opt care trase de boi, asini şi cai, în care se aflau butoaie din lemn cu apă care urma să fie sfinţită, soborul de preoţi şi diaconi şi Arhiepiscopul Tomisului, aflat într-o trăsură trasă de doi cai albi, au pornit, de la ora 11.30, în procesiune spre faleza din faţa Cazinoului. Arhiepiscopul Tomisului, în prezenţa enoriaşilor şi a viceprimarului municipiului Constanţa Gabi Stan, a directorului Autorităţii Navale Române, Andrei Mihai, şi a şefului Protecţiei Civile din cadrul Primăriei Constanţa, Ştefan Ratan, a oficiat slujba de sfinţire a apei - Agheasma Mare, credincioşii aşteptând după barajul stabilit de forţele de ordine. „Este o zi importantă Boboteaza pentru noi, românii, creştini ortodocşi. Am participat în fiecare an la această slujbă şi mă bucură faptul că tot mai mulţi constănţeni vin să ia parte la acest eveniment important”, a spus viceprimarul Constanţei.

DOAR TREI AU FOST NOROCOŞI Conform tradiţiei, după ceremonia religioasă, Arhiepiscopul Tomisului a urcat într-o şalupă şi a plecat în larg pentru a arunca în apa mării cele trei cruci din lemn. Peste 30 de tineri aflaţi pe trei şalupe s-au aruncat în mare pentru recuperarea crucilor şi aducerea lor la mal, cei mai mulţi fiind scafandri. Numai trei însă au dat dovadă de forţă mai mare în lupta cu apa rece, fiind desemnaţi câştigători. Una dintre cruci a fost prinsă de către un tânăr constănţean de 25 de ani, care a povestit că este pentru prima dată când reuşeşte acest lucru, din cinci încercări. „Înainte să mă arunc în apă m-am gândit că trebuie musai să o prind şi am reuşit. Nu m-am antrenat. Sper ca reuşita din acest an să-mi aducă bucurie şi sănătate atât mie, cât şi la toată lumea”, a spus Alexandru Dumitru. El a mărturisit că are şi o dorinţă specială, însă a precizat că nu o va da în vileag pentru că doreşte să i se îndeplinească. Cei doi bărbaţi care au luat celelalte două cruci nu au dorit să iasă la mal şi s-au întors pe nava cu care sosiseră în larg, ei urmând să coboare în portul turistic Tomis. Printre cei care au sărit în mare s-a aflat şi un tânăr de 27 de ani din Constanţa, care avea doar costum de baie, şi nu costum de scafandru, ca ceilalţi, el spunând că apa a fost mai caldă decât se aştepta şi că a fost o experienţă inedită. „În ultimii şapte ani m-am aruncat în apele mării de Bobotează, însă nu am reuşit niciodată să prind crucea. Sper să am mai mult noroc anul viitor. Consider că este mai bine să sari aşa, fără costum de protecţie, este mai tradiţional. Fac acest lucru de trei ani şi nu am păţit nimic”, a spus Ionuţ Safta. Arhiepiscopul Tomisului a afirmat, după ce a revenit din larg, că îşi doreşte ca viaţa oamenilor să fie mai liniştită în acest an, aşa cum a fost şi marea de Bobotează. „Noi nădăjduim că cei care au luat crucile vor simţi bucuria în suflet, că s-au unit cu crucea lui Hristos”, a spus IPS Teodosie.

ÎMBULZEALĂ PENTRU AGHEASMĂ După încheierea ceremoniei religioase, credincioşii prezenţi pe faleza Cazinoului au luat cu asalt zona special amenajată unde jandarmii au împărţit peste 120.000 de sticle cu apă sfinţită. Oamenii legii au montat mai multe garduri pentru a delimita zona în care se aflau lăzile cu pet-uri. Mulţi dintre oameni s-au înghesuit şi s-au îmbrâncit, sperând să fie printre primii care iau aceste sticle, deşi preoţii şi jandarmii i-au asigurat că ajung pentru toată lumea. După ce toţi credincioşii au luat sticle cu apă sfinţită, mai multe care trase de cai şi măgari au plecat pe principalele artere ale Constanţei, pentru a împărţi apa sfinţită credincioşilor care nu au putut ajunge la ceremonia religioasă.

Incidente minore

Evenimentul de ieri a fost presărat şi cu mici incidente. Unuia dintre participanţii la slujba de Bobotează de la Constanţa i s-a făcut rău, având nevoie de intervenţia echipajului de la ambulanţă. Bărbatul, de 75 ani, asista la slujbă şi la un moment dat i s-a făcut rău, fiind ajutat de cei din jur. Echipajul medical sosit la faţa locului i-a acordat bătrânului primul ajutor. Un alt incident a avut loc în timpul procesiunii religioase spre faleza Cazinoului. Într-o curbă, caii de la trăsura în care se afla IPS Teodosie au început să se agite, deranjaţi de mulţimea de oameni. A fost nevoie ca doi bărbaţi să se aşeze în faţa lor pentru a-i stăpâni.