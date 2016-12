Boc 4 a deraiat

Preocuparea preşedintelui PNL, Crin Antonescu, este din ce în ce mai mare şi nu trece o zi fără să taxeze sincopele Cabinetului Boc. Antonescu a afirmat că intenţia de a introduce impozitarea progresivă, anunţată de ministrul Finanţelor, confirmă ceea ce au spus liberalii de mult timp, şi anume că Guvernul a „pierdut orice busolă, orice cârmă, orice direcţie”. „La 6 mai, Traian Băsescu vorbea despre sacrificiul sever pe care trebuie să-l facă bugetarii şi pensionarii pentru ca mediul de afaceri, economia reală, cota unică, TVA să fie menţinute relativ scăzute. După ce am asistat la mărirea de pe o zi pe alta şi cu aproape 25% din valoarea sa a TVA, acum vedem la domnul Vlădescu revenirea cu ideea că nu se mai poate susţine nici cota unică”, a spus Antonescu. El a menţionat că declaraţiile pe care Sebastian Vlădescu, Emil Boc, „alţi domni şi doamne din Guvern sau de pe lângă Guvern le vor mai face” nu subliniază decât „gradul de iresponsabilitate la care au ajuns aceşti oameni care conduc România în vremuri grele”. În discursurile sale „anti-portocalii”, preşedintele PNL mai are o temă preferată: alegerile anticipate. În acest sens, Antonescu a spus că „partidele politice din opoziţie pot aştepta alegerile, cetăţenii nu pot aştepta”. El a mai subliniat că „responsabilitatea pentru tot ceea ce li se întâmplă şi li se va întâmpla celor mai mulţi dintre români şi pentru toate aceste nenorociri nu mai revine doar preşedintelui şi Guvernului - iresponsabili, corupţi, incompetenţi -, ci revine şi acelora care nu fac tot ce le stă în putinţă pentru a schimba această stare de lucruri”. Spre final, discursul lui Antonescu a căpătat accente dure, liberalul opinând că modul în care guvernarea anunţă măsurile de austeritate, de la majorarea la micşorarea TVA, până la „moartea cotei unice”, precizând că „România are o putere definitiv iresponsabilă”, iar liberalii trebuie să pună capăt acestui „dezmăţ”.