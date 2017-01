Boc 4 schimbă doar părul…

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, la sfârşitul săptămânii trecute, că problema remanierii Guvernului care se va discuta în cadrul PDL este mai mult un foc de paie. “Nu contează dacă se face sau nu remaniere. Pe cine interesează sau pentru cine contează dacă se schimbă vreun ministru? Singurul care contează este Băsescu, care îl are valet pe Emil Boc. De fapt, remanierea este un râs. Are scop cosmetic şi nu presupune decât reîmpărţirea puterii între clanurile din interiorul PDL. Nu ar fi rău, totuşi, dacă s-ar face o restructurare, să se ajungă la şapte - opt ministere, toate deţinute de Elena Udrea, cu Emil Boc prim-ministru”, a declarat Crin Antonescu. În altă ordine de idei, Antonescu a afirmat că ideea depunerii unei moţiuni de cenzură împotriva actualului Guvern se va lua în cadrul Biorului Politic Central, care va avea loc astăzi la Bucureşti. Liderul liberal a apreciat că nu prea mai vede rostul unei asemenea moţiuni. “Personal, nu cred că este cazul să depunem o nouă moţiune de cenzură. Am susţinut-o pe cea de acum câteva zile pentru că era vorba de soarta a câteva milioane de români. Dacă măsurile de austeritate impuse de Guvernul Boc au intrat în vigoare şi Victor Ponta nu vrea să guverneze până la alegeri, atunci ce rost mai au asemenea moţiuni? Totuşi, o decizie în acest sens se va lua luni, în cadrul Biroului Politic Central al partidului”, a afirmat Antonescu.