Boc a ajuns să fie fluierat pe centură

O vorbă din popor spune că cine seamănă vânt culege furtună. Se pare că premierul României, Emil Boc, nu este departe de această vorbă, de vreme ce măsurile de „redresare” economică au produs efecte neaşteptate în rândul populaţiei, care a început să-l fluiere din ce în ce mai des. După episoadele Galaţi şi Suceava, când a fost tras la răspundere, premierul, aflat în inspecţie pe centura Capitalei, a fost oprit de un grup de cetăţeni care l-au huiduit şi i-au cerut demisia, spunându-i că sunt luaţi de „proşti şi cobai” prin tăierea salariilor şi că, de când a preluat mandatul de prim-ministru, nu au văzut nimic bun realizat. Grupul de persoane, care s-au recomandat drept poliţişti comunitari din sectorul 1 şi funcţionari concediaţi din primăriile sectoarelor 1 şi 2, i-a reproşat premierului că a tăiat salariile, a impus taxe şi nu a creat condiţii pentru înfiinţarea locurilor de muncă, dar şi „legăturile puterii cu infractori ca Bercea Mondialul”. „Noi, dacă nu ne simţim capabili, ne dăm la o parte”, i-au spus protestatarii premierului. Tupeul, dus până la limita bunului simţ, cu care premierul s-a afişat în ultima perioadă, a fost pus în aplicare şi în faţa protestatarilor din Bucureşti, pe care Boc i-a trimis la muncă: „Măi băieţi, să ştiţi că dacă v-a pus primarul Chiliman să strigaţi aici, pe mine nu mă speriaţi, soluţia e munca. Trebuie să producem ca să mâncăm, asta-i viaţa, degeaba vreţi privilegii şi pensii de lux. La muncă, băi, asta-i soluţia, la muncă, eu am muncit la coasă, am făcut o facultate, nu am stat să fluier. Uite, văd că aveţi muşchi, la muncă, nu la fluierat”, le-a spus Boc oamenilor. Numai că, ceea ce poate nu a ştiut premierul, este că, deşi i-a trimis la muncă, cetăţenii tocmai îşi pierduseră locurile de muncă: „Ne spuneţi să mergem la muncă, dar unde, că ne-au dat afară ? Chiar aşa tâmpiţi ne credeţi ? De când sunteţi prim-ministru, nu am văzut un lucru bun făcut”. Acuzat de premier că ar fi regizat fluierăturile, primarul sectorului 1, liberalul Andrei Chiliman, a declarat, că, în loc să facă show pe centură, premierul Emil Boc ar trebui să le explice oamenilor de ce a decis să-i disponibilizeze în baza unei ordonanţe neconstituţionale.