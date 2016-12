“Boc a minţit cînd a spus că românii nu vor plăti datoria către FMI”

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, a declarat, ieri, că premierul a miniţit cînd a spus că românii nu vor plăti ei datoria către Fondul Monetar Internaţional (FMI), menţionînd că fiecare român cu loc de muncă va suporta 1.800 de euro pentru cele 9 miliarde de euro din prima tranşă: “Numai dobînzi vor plăti 700 de milioane de euro, iar în ceea ce priveşte rambursarea creditului, împărţind cele 9 miliarde de euro pe care trebuie să le dăm înapoi FMI la cei 5 milioane de români care au astăzi un loc de muncă, înseamnă că fiecare dintre ei va trebuie să plătească 1.800 de euro, pentru a acoperi gaura creată de Guvernul Boc”. Liberalul a menţionat că, “într-un singur an de guvernare, în anul 2009, pînă acum, Cabinetul Boc a îndatorat România mai mult decît a fost îndatorată după 19 ani de guvernări democratice”: “S-a ajuns la începutul lui august ca România să fi împrumutat 15 miliarde şi jumătate de euro, peste 63 de miliarde de lei. E posibil ca, pînă la sfîrşitul anului, cu titlurile ce vor fi emise de Ministerul de Finanţe, Guvernul Boc să depăşească înspăimîntătorul plafon de 20 de miliarde de euro de împrumuturi într-un singur an. Toate aceste sume vor fi plătite de români. Termenele de plată sînt puse în special în anii 2012-2014, fiind înţelept calculate astfel încît un următor guvern, o următoare legislatură să fie cele care suportă aceste costuri”. În plus, Olteanu a precizat că românii vor mai trebui să suporte şi plata datoriilor pe care statul le are către cetăţeni şi către bănci, care se ridică la suma de 12,5 miliarde de euro şi pentru care fiecare român va trebui să plătească cîte 2.400 de euro. El a criticat şi faptul că Guvernul Boc a cheltuit banii de la buget doar pentru cheltuielile curente şi nu pe investiţii, aşa cum a promis. Pe de altă parte, Olteanu a anunţat că liberalii vor depune, la începutul sesiunii de toamnă a Parlamentului, un proiect legislativ pentru a determina “încetarea acestui abuz vechi, care a fost ridicat la extrem în ultimul an”, prin care “statul să fie obligat la plata de penalităţi pentru toate sumele pe care le datorează potrivit legii sau contractelor de muncă, cetăţenilor români, companiilor, sume pe care nu le plăteşte la timp, fie că este vorba de TVA, pensii, salarii sau orice alte prestaţii”. De asemenea, deputatul PNL a mai susţinut că programul “Prima Casă” a fost conceput greşit şi că va fi un eşec: “S-au anunţat 16.000 de credite garantate ce vor fi puse la dispoziţia românilor în acest an. După două luni din şapte ale acestui program, s-au acordat 131 de credite. 131 de credite înseamnă mai puţin de 1% din ceea ce ar urma teoretic să se acorde în următoarele cinci luni”. “În mod superficial, fără studii de impact şi o analiză serioasă, Guvernul a trecut la punerea în aplicare a programului “Prima Casă”, a blocat un miliard de euro din buget, pe care îl va găsi neatins în buget, pentru că acest program nu va reuşi să fie pus în aplicare”, a mai spus Olteanu.