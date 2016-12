Boc anunţă eliminarea impozitului minim în toamnă

După ce au dus ţara cu ambele picioare în mocirlă, după ce au spălat pe jos cu funcţionarii publici şi de altfel cu toţi românii de rând, Boc&Co anunţă că impozitul minim va fi eliminat în această toamnă, iar menţinerea cotei unice de impozitare de 16% rămâne un obiectiv fundamental al Guvernului. „Se elimină impozitul minim începând cu această toamnă. Am apreciat şi am spus demult că acest impozit minim şi-a produs efectul pe care l-am dorit şi în această toamnă va fi eliminat“, a spus Boc. Cu alte cuvinte, au fost umplute buzunarele cui trebuia, şi acum se renunţă la el. El a precizat totodată că autorităţile vor menţine cota unică de 16%, considerând că impozitarea progresivă nu poate aduce venituri suplimentare la buget faţă de nivelul actual. La rândul său, ministrul Economiei, Adriean Videanu, a apreciat că România are nevoie de o nouă filosofie fiscală, clară şi coerentă, iar relansarea economică este unica şansă a ţării. Mai exact, în ultimul timp România nu a avut parte de o politică fiscală nici clară, nici coerentă, ci de una asemănătoare Guvernului - dezastruoasă. Pe de altă parte, ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, a afirmat recent că impozitul minim trebuie eliminat, întrucât nu reprezintă o soluţie viabilă, însă nu a precizat când va fi adoptată această decizie. Tot ministrul Finanţelor a susţinut însă că România ar trebui să treacă de la 1 ianuarie 2011, după şase ani de cotă unică, la un sistem de impozitare progresivă a veniturilor, inclusiv a tuturor pensiilor, concomitent cu scăderea TVA. Referitor la această problemă, preşedintele PNL, Crin Antonescu, s-a declarat sceptic, afirmând că, dacă premierul Emil Boc ar avea „un gând serios“, ar aplica imediat această măsură. La rândul său, preşedintele PC, Daniel Constantin, consideră că premierul Emil Boc ar trebui să recunoască faptul că impozitul minim a fost „o catastrofă economică“ şi nu să se laude cu eliminarea acestuia „ca şi când ar fi o mare victorie“.