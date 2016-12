Boc aruncă pisica în ograda administraţiilor locale

Face ce face premierul Emil Boc şi găseşte vinovaţi pentru toate problemele ţării, mai puţin el şi ai săi portocalii. Aflat în vizită la Cluj, şeful Guvernului a luat la rost administraţiile locale pentru că, din cauza lor, este în pericol absorbţia fondurilor europene. Boc a declarat că cea mai importantă problemă cu fondurile europene este implementarea, care nu depinde de Guvern, ci de autorităţile locale. „Implementarea depinde şi de Guvern, dar pentru POR şi programul de mediu, autorităţile locale au un rol vital. Guvernul nu poate organiza licitaţii în locul primăriilor sau consiliilor judeţene. Iar aici, din nefericire, sunt foarte multe probleme”, a spus Emil Boc. Potrivit acestuia, principalele probleme constatate la nivelul administraţiilor locale sunt „licitaţii care nu se fac la timp, licitaţii care sunt contestate, licitaţii care s-au făcut pe bază de caiete de sarcini neconforme cu legea, aici fiind în primul rând cauza majoră a lipsei de implementare”. Premierul a precizat că Guvernul a luat măsuri, a simplificat legislaţia, a mărit prefinanţările, a debirocratizat ghidurile. „Tot ce am putut face de la nivel naţional am făcut. În momentul în care se încheie contractul, 30 la sută din banii pe care îi are în contract merg la beneficiar pentru a-şi face lucrarea de investiţii. Dacă nici aşa nu se ajută absorbţia fondurilor europene, nu mai ştiu cum am putea să facem”, a spus Emil Boc. Şi pentru că Boc a făcut acuzaţii la adresa administraţiilor locale, am contactat telefonic un primar din judeţ, care a declarat că, după cum era de aşteptat, Boc suferă de demagogie. Primarul comunei Comana, Ion Adam, a spus că Boc minte cu neruşinare, mai ales că Guvernul său schimbă normele de aplicare a proiectelor cu finanţare europeană cu puţin timp înainte ca primăriile să aplice proiectele. „Cu numai o săptămână înainte de a depune proiectul pe Măsura 3.2.2., Guvernul a schimbat legislaţia. Unii au ştiut, cei mai mulţi nu, iar acum el vorbeşte de vina noastră. Cât priveşte acuza că sunt probleme la licitaţii, în primul rând licitaţiile se fac după aprobarea proiectelor, ceea ce nu prea se întâmplă, iar dacă din fericire ai şansa să ajungi la licitaţie, problema este în legislaţia defectuoasă, care este permisibilă”,a spus Ion Adam.