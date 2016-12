Boc cere “amenzi usturătoare” pentru gunoiul aruncat “aiurea”

Premierul Emil Boc a anunţat, sîmbătă, că va cere săptămînal un “raport expres Ministerului Mediului şi Gărzii de Mediu, în parteneriat cu primăriile, care şi ele au obligaţii, să ne spună ce au făcut, pe cine au prins”, privind sancţiunile aplicate celor care “poluează prin toate mijloacele” şi nu aruncă gunoiul în locurile amenajate, luînd în calcul schimbarea conducerii celor două instituţii. Boc a explicat că reacţionează astfel după tot ce a văzut în drum spre şantierul Autostrăzii Bucureşti-Ploieşti, împreună cu ministrul Transporturilor, Radu Berceanu: “Din nou am văzut ceea ce fiecare dintre noi, ca români, vedem practic în fiecare zi - rampe clandestine de gunoi, mizerii aruncate peste tot, niciun fel de cultură ecologică în această ţară. Am să cer încă o dată expres Ministerului Mediului şi Gărzii de Mediu ca singure sau în parteneriat cu primăriile să aplice amenzi usturătoare pentru tot ce înseamnă mizerie aruncată aiurea (...) Dacă însă cei de la stat nu-şi fac datoria, Garda de Mediu, Ministerul Mediului, îi schimbăm pe cei de acolo. Dacă ei îşi fac datoria înseamnă că trebuie să se resimtă ceva într-un control eficient şi în sanţiuni aplicate acelora care au lene sau nesimţire”. Premierul a avertizat că în cazul în care nu se va ţine sub control acest fenomen al poluării “prin toate mijloacele”, vor fi sancţionate autorităţile responsabile. În opinia lui Boc, “nici criza, nici sărăcia, nimic altceva nu poate constitui argument să lăsăm în urma noastră atîta debandadă şi atîta mizerie”: “E o chestie de cultură, sîntem o ţară a UE, cred că românul trebuie să înţeleagă în ceasul al doisprezecelea că dacă fiecare dintre noi nu ne schimbăm comportamentul, nu vom schimba nimic în această ţară”.