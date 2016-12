Boc dă cu creşterea-n baltă şi caută voturi în austeritate

SĂ FIE CREŞTERE! Inaugurarea a 14 km de autostradă l-a băgat pe Emil Boc într-o nouă transă optimistă, din care nu l-au scos nici palmele FMI. Premierul s-a întors la o idee dragă lui (n.r. - e singura lui idee, deci e firesc să-i fie dragă, în caz că vi se pare ciudat ca un megafon să îndrăgească ceva), şi anume creşterea economică. Iată declaraţia exactă: „România are toate şansele să aibă trei trimestre consecutive de creştere economică, dacă statistica va confirma datele pe care noi le avem de la Finanţe. Adică au fost trimestrul IV 2010 şi trimestrele I şi II din 2011. Noile date vin la finele lui august, dar acum suntem într-un trimestru de vârf pentru investiţii”. Desigur, Boc se referă la creşterile pur statistice, de sub 1%, şi speră probabil la încă un plus de 0,1%, având în vedere că mai toată lumea, inclusiv FMI, spune că economia a încetinit. Deci, dacă adunăm 0,1 cu 0,7 şi cu 0,ceva, obţinem un 0,creşterea-nu-se-simte-la-buzunar, rezultat care nu poate decât să-l supere pe Emil Boc, pentru care scopul final este atât de nobil: „Sunt semne pozitive, care în cele din urmă ne vor ajuta să atingem obiectivul pe care îl avem: ca toată această creştere să se resimtă în nivelul de trai”.

MULŢUMIRI DE LA BOC. Deşi rupt de realitate în marea majoritate a timpului, premierul admite totuşi că românul nu va simţi nicio schimbare în acest an, dar spune că „putem să ne uităm cu mai mult optimism spre 2012 (n.r. - nimeni nu l-a anunţat că începem să plătim rate uriaşe la FMI)”. „Acum adunăm puncte pozitive, care se vor transforma, din 2012, în beneficii pentru oamenii obişnuiţi, care au suportat cu greu aceşti doi ani de criză”, a spus Boc. Şi credeţi că s-a oprit aici cu discursul patetic? Nuuuu, doar era la inaugurarea a 14 km (!!!) de autostradă. Premierul ne mulţumeşte pentru că, datorită nouă, România a evitat colapsul economic. Ba mai mult, Boc este convins că noi am înţeles vremurile crizei (... - inseraţi aici orice înjurătură vă trece prin cap). E greu să te abţii şi să controlezi violenţa unui comentariu. Să zicem doar că premierul dă acatiste la biserică pentru că n-a avut parte de proteste ca-n Grecia şi mulţumeşte tuturor sfinţilor pentru ignoranţa cu care a fost binecuvântat întreg Guvernul. Concluzia - nu e încă timp de şampanie şi nu trebuie să cădem în patima populismului. E clar însă că le este greu să se abţină de la tâmpenii pre-electorale, altfel nu se explică anunţurile de majorare a salariilor bugetarilor, din octombrie 2011.