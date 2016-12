Boc, exclus de colegi dintre candidaţii la şefia PDL

Liderii PDL par că au fost loviţi de revelaţii. După ce prim-vicepreşedintele partidului, Adriean Videanu, ia în calcul ca viitorul preşedinte PDL să nu fie şi premier, după cum se prezintă situaţia actuală a lui Emil Boc, a venit şi rândul senatorului PDL, Radu Berceanu, un alt nume cu greuate în partid, să deschidă subiectul devenit sensibil pentru Traian Băsescu. Berceanu agreează ideea delimitării funcţiei de premier de cea de preşedinte de partid, dar a dezvăluit că varianta nu este nouă, dar la momentul în care a fost luată în calcul nu a avut suficienţi adepţi. \"Probabil că pe 19 februarie, deci peste o săptămână, în cadrul Consiliului Naţional de Coordonare se va discuta şi ideea ca premierul să nu mai fie preşedinte de partid, care este o discuţie mai veche, iar eu cred că de mult ar fi fost bine să mergem pe varianta asta şi atunci când s-a mai discutat acum un an, un an şi ceva. Am fost printre cei care au spus că nu este un lucru rău”, a afirmat fostul ministru al Transporturilor, care a mai spus că aceeaşi soluţie se aplică şi în alte ţări, el dând exemplul SUA. Liderul PDL şi-a etalat public, încă o dată, susţinerea la preşedinţia partidului faţă de Vasile Blaga. \"Eu îl văd în fruntea partidului pe Vasile Blaga, ceea ce deranjează foarte tare pe cei care vor pe altul sau pe cei care nu îl vor. El este potrivit, pentru că la ora actuală este un om care ştie foarte bine ce înseamnă o întreagă, imensă maşinărie de partid care să funcţioneze şi e bine cotat şi ca imagine şi ca fel de om. Dacă aş avea o variantă mai bună, nu mi-ar fi niciun fel de jenă de Vasile sau de oricine altcineva să spun „Vasile, este mai bun ăsta decât tine!\", a susţinut Berceanu. Mai mult, liderul PDL crede că desemnarea lui Blaga în fruntea PDL ar ajuta la creşterea partidului cu şapte procente în \"următoarele 48 ore\" de la alegerile interne, cât despre impresia lui Băsescu faţă de o posibilă candidatură a lui Blaga, Berceanu nu „vede de ce nu l-ar agrea” Băsescu. Un alt nume vehiculat pentru şefia PDL este Teodor Baconschi, membru de partid de doar câteva luni. Însă Berceanu nu îl vede cu ochi buni, considerând că nu ştie să conducă un partid. „Nu cred că este normal ca eu să mă duc, de exemplu, la asociaţia crescătorilor de porumbei şi să le spun «domn\'e, vreau şi eu să fiu aici membru», iar ei îmi spun «da, domn\'e, vino încoace, uite un băiat care s-ar putea să devină un crescător important de porumbei». Şi mă duc acolo şi după vreo 3-4 luni, când eu încă nu am ajuns la faza să deosebesc porumbeii de porumbiţe, le spun că eu vreau să fiu şeful lor, pentru că mă recomandă faptul că sunt o figură nouă\", crede Berceanu.