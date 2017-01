Boc: “În România există un singur Guvern, susţinut de două partide”

Premierul Emil Boc a declarat, sîmbătă, la ceremonia de instalare a noului prefect al capitalei, Mihai Cristian Atănăsoaie, că nu se poate vorbi de existenţa a două guverne, ci de unul singur ce beneficiază de susţinerea a două partide în realizarea obiectivelor pe care şi le-a propus. Primul-ministru a cerut sprijinul noului prefect pentru ca acesta să vegheze la aplicarea măsurilor Executivului privind investiţiile publice, dar şi referitoare la procesul de descentralizare: “Guvernul a decis că investiţia publică majoră în infrastructură este o prioritate naţională. De aceea, am făcut ceea ce trebuie şi am alocat 20% din bugetul României în acest scop. Dacă nu avem sprijin şi în teritoriu, putem rata anul 2009 ca an al investiţiilor în infrastructură şi al absorbţiei fondurilor europene. De aceea contăm pe dvs”. Şeful Guvernului a reiterat voinţa Executivului de a transfera o serie de atribuţii de la autorităţile centrale către administraţiile locale şi a vorbit şi despre necesitatea unei salarizări corecte în corpul funcţionarilor publici, care să-i stimuleze pe cei care muncesc: “Trebuie să plătim funcţionarii publici care muncesc, nu pe cei care taie frunză la cîini. Trebuie să realizăm o corelare între plata funcţionarilor publici şi munca depusă”.