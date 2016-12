Boc îşi schimbă declaraţiile după cum bate vîntul de la Cotroceni

Premierul Emil Boc ştie să fie sluga perfectă pentru preşedintele Traian Băsescu, iar pentru a-i face pe plac acestuia este în stare să mintă şi să-şi schimbe declaraţiile după cum bate vîntul dinspre Cortoceni. Boc a afirmat, la sfîrşitul săptămînii trecute, că preşedintele este obligat să consulte partidele înainte de desemnarea unui prim-ministru, dar nu şi să ţină cont de recomandările acestora. El a arătat, totodată, că majorităţile avansate de către partide se verifică în Parlament şi nu pe baza unor declaraţii verbale. Cu totul altă părere avea Emil Boc, cu cîţiva ani în urmă, mai exact în 2003, cînd, în calitate de profesor de drept, în volumul „Instituţii politice şi proceduri constituţionale în România”, a scris că „preşedintele nu poate desemna ca premier decît pe acel candidat care are suportul majorităţii parlamentare”, potrivit unor fragmente făcute publice de Grupul de Investigaţii Politice. „Chiar dacă preşedintele României nu este obligat să ţină cont de părerile partidelor consultate, considerăm că nu va putea desemna la funcţia de prim-ministru decît pe acel candidat care are suportul majorităţii parlamentare”, scria Emil Boc. De asemenea, el afirma că „esenţial în procedura de formare şi învestire a Guvernului este votul Parlamentului”, iar „Guvernul va răspunde politic doar în faţa Parlamentului, care îl poate demite”. „Preşedintele nu are independenţă totală în desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru. Dacă Preşedintele ar omite consultarea unui partid parlamentar - indiferent de mărimea lui - el s-ar face vinovat de încălcarea Constituţiei, cu posibilitatea declanşării procedurii de demitere a sa din funcţie”, menţiona profesorul Boc. Cînd spune adevărul Emil Boc? Acum, în 2009, cînd îi ţine isonul lui Băsescu, sau atunci, în 2003, cînd le preda studenţilor?