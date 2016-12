Boc îşi schimbă declaraţiile după cum bate vîntul la Cotroceni

România nu va renegocia acordul cu FMI, în condiţiile în care şi-a respectat angajamentele internaţionale pînă la 1 octombrie. Aşa suna ieri dimineaţă declaraţia fostului premier, Emil Boc, care explica faptul că, în ceea ce priveşte actele normative care trebuiau adoptate, vina aparţine parlamentarilor, care nu au făcut eforturi pentru adoptarea acestora. “Legat de legea pensiilor, parlamentarii au preferat s-o amîne şi să îşi păstreze privilegiile şi pensiile speciale. Avem legea responsabilităţii fiscale, care e gata, şi săptămîna viitoare o vom depune în Parlament, prin intermediul parlamentarilor, astfel încît Guvernul să îşi respecte toate angajamentele pe care şi le-a luat. A treia obligaţie este adoptarea legii bugetului de stat pînă la sfîrşitul anului”, declara Boc. Fără să îşi dea seama, Boc-ul l-a contrazis pe preşedintele Traian Băsescu, care, luni declara: “Avem o vizită a FMI şi am făcut eforturi mari ca această revizuire a acordului cu Fondul să se facă, în primul rînd că trebuie constatat dacă România şi-a îndeplinit obligaţiile asumate pe primele trei trimestre, pentru a se elibera tranşele de împrumut pentru luna decembrie şi, în acelaşi timp, trebuie făcută revizuirea acordului pentru 2010, pentru că pe 15 decembrie este şedinţa board-ului, în care se pot aproba revizuiri ale acordului. Este clar că trebuie făcute anumite modificări pentru că România nu va putea îndeplini toate obligaţiile asumate pînă la 31 decembrie”. A fost momentul în care tot PD-L-ul a rămas cu gura căscată şi l-a tras de mînecă pe fostul premier, menţionînd-ui că l-a contrazis pe… şeful Băsescu. Pentru a nu-i strica imaginea de campanie, Emil Boc a decis că mai bine se face el de rîs, încă o dată, şi a revenit asupra declaraţiei. „Anul acesta, dacă Parlamentul îşi face datoria, sîntem în grafic. Dacă Parlamentul nu-şi face datoria, trebuie renegociat. Scrie acolo, până la sfîrşitul anului, legea bugetului de stat, legea pensiilor, legea responsabilităţii fiscale, încadrarea în deficit de 7,3 la sută. Sînt cele mai importante prevederi din acordul cu Comisia Europeană şi FMI\", a explicat Boc. Revenirea asupra declaraţiei dovedeşte încă odată cît de premier a fost Boc în cele nouă luni pertecute la Palatul Victoria. O misiune a Fondului Monetar Internaţional se va afla în România în perioada 28 octombrie - 9 noiembrie, la solicitarea preşedintelui Traian Băsescu, pentru a doua revizuire a acordului stand-by, dar ar putea fi nevoie şi de o altă delegaţie care să discute cu noul Guvern, a anunţat instituţia. România are un acord stand-by cu FMI pe doi ani, pentru suma de 12,95 miliarde euro, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, Uniunea Europeană, BM şi BERD, urmînd să ajungă la 19,95 miliarde euro.