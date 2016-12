Boc IV ciuruieşte bugetul Constanţei

Consilierii locali constănţeni au aprobat, vineri, bugetul final al municipiului Constanţa pentru anul 2010. Situaţia bugetară nu este una îmbucurătoare, ci dimpotrivă, mai ales că, din partea Guvernului, municipalitatea nu a primit niciun leu. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, afirmă că, fără o rectificare bugetară la nivel naţional, Constanţa se va confrunta anul acesta cu probleme foarte mari. „Este cel mai prost an posibil. Nu numai că nu primim niciun fel de ajutor de la Bucureşti pentru a face ceva nou, însă Executivul nici măcar nu îşi îndeplineşte obligaţiile care derivă din legile existente. Nu ne mai acordă bani pentru bursele elevilor, ceea ce era obligaţia Guvernului Boc, iar partea din subvenţia pentru energie termică pe care trebuia să o dea Guvernul este mai mică cu 28 de milioane de lei, adică cinci sau şase milioane de euro… Nu ştiu ce vom face. Poate creştem preţul la gigacalorie, poate reducem alte cheltuieli, este foarte complicat”, a declarat Mazăre. El a mai afirmat că şi veniturile însoţitorilor persoanelor cu handicap au fost văduvite substanţial de Guvernul Boc: „În ceea ce priveşte banii pentru plata salariilor însoţitorilor persoanelor cu handicap, am primit cu 4,8 milioane de lei mai puţin. Mai bine spus, putem să plătim salariile însoţitorilor persoanelor cu handicap până în luna august, după care, Dumnezeu cu mila! Acesta este bugetul pe care pleacă Constanţa în 2010”. Mazăre a precizat că în prezent nu există modificări în programele investiţionale. „Avem bani pentru asfaltări. Dacă Guvernul nu îşi respectă obligaţiile, nu ne dă banii pentru căldură sau pentru însoţitorii persoanelor cu handicap, vom lua o decizie în Consiliul Local. Poate luăm fonduri din altă parte ca să acoperim aceste cheltuieli, poate creştem preţul la gigacalorie. Nu ştiu exact, vom vedea”, a explicat Mazăre. În ceea ce priveşte bursele sociale, de merit şi de studiu pentru elevii constănţeni, Radu Mazăre a afirmat că de 20 de ani Guvernul acordă sumele necesare acordării acestora din cotele defalcate din TVA. „Sigur, Boc şi Băsescu pot spune orice: că nu mai plătesc de la Bucureşti nimic şi că trebuie să plătească autorităţile locale tot. Bine ar fi fost să ne lase şi banii tot nouă. Dacă nu primim bani, vom decide în Consiliul Local reducerea unor cheltuieli ca să dăm burse elevilor. Nu vom mai da pachete bătrânilor de opt ori pe an, le vom da de patru sau de două ori. Nu vom mai asfalta cât aveam de asfaltat, luăm de acolo un milion de euro, cât sunt bursele, şi îi dăm copiilor şi îi mulţumim lui Boc”, a spus Mazăre. Tuturor acestor probleme bugetare li se adaugă şi problemele financiare ale Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC), care, de asemenea, porneşte cu un deficit bugetar din cauza faptului că nu au fost virate sumele restante de la Casa de Pensii. Chiar dacă s-au făcut numeroase demersuri în acest sens, banii pe care RATC trebuia să îi primească nu au sosit. Comentând situaţia economică actuală, Radu Mazăre a afirmat: „Cred că ar trebui să ne intereseze politicile de la vârf, ca să nu ajungem imediat cu doi paşi în urma grecilor. Restul sunt poveşti: şi DNA şi congresele partidelor politice. Să dea Dumnezeu să nu ajungem pe urmele grecilor dar, drumul pe care mergem acesta este”.