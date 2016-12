Boc jigneşte toţi şomerii României, numindu-i cerşetori!

Ultima declaraţie a premierului României, Emil Boc, jigneşte toţi românii amărâţi care, daţi afară pe brânci prin înseşi deciziile actualului Guvern, sunt nevoiţi să subziste din ajutorul de şomaj! El a declarat că, din analizele pe care le are, rezultă că o persoană \"doar stând cu mâna întinsă\", adică beneficiind de diverse ajutoare sociale, poate câştiga mai mult decât \"un om care munceşte pe brânci opt ore\". El a mai spus că \"prea multă legislaţie de asistenţă socială din România încurajează nemunca în detrimentul muncii\". Premierul a arătat că, în momentul de faţă, pe componenta asistenţei sociale, Guvernul are două acte normative în lucru, legea pensiilor şi, pe de altă parte, revizuirea legislaţiei asistenţei sociale \"în sensul de a încuraja munca\". Boc a mai spus că Guvernul are obligaţii complementare \"de a asigura tot ce trebuie\" pentru locurile de muncă ale românilor, de la stimulentele pe care să le ofere mediului de afaceri la politica de recalificare profesională a celor care se află în şomaj. Boc a mai spus că legislaţia din România, de 20 de ani, îi încurajează pe foarte mulţi să stea în şomaj, cu ajutoare sociale, fără să fie stimulaţi să-şi caute un loc de muncă.

În condiţiile în care „Guvernul asigură tot ce trebuie”, propunem domnului Boc să facă un exerciţiu de imaginaţie şi să trăiască cu câteva milioane pe lună, ca ajutor de şomaj, cu mai puţin de câteva milioane pe lună ca pensie sau să se îmbolnăvească şi să iasă la pensie pe caz de boală, pentru a fi nevoit să-şi cumpere medicamente de nouă ori mai scumpe!