“Boc, la păscut gâşte!”

Preşedinte PNL Constanţa, deputatul Gheorghe Dragomir, a susţinut, vineri, o conferinţă de presă în care a declarat că PNL va încerca să aibă întâlniri cu sindicatele, cu oamenii de afaceri, cu mediile care au nevoie de întâlniri politice, de susţinere politică şi dezbateri pe marginea proiectelor de lege care sunt de maximă importanţă. „Tot ce se întâmplă ne aduce doar un număr sporit de şomeri, niciun fel de progres în niciun domeniu, un haos total în instituţiile statului, ministerele prost conduse pentru că premierul este incapabil şi nu poate suplini activitatea Guvernului. Nu am văzut un ministru care să se evidenţieze. Mulţi pentru că nici nu au curajul să o facă pentru că nu le dă voie domnul prim-ministru Boc. Se plâng că nu au, că nu pot. Fraţilor, dacă nu puteţi, duceţi-vă acasă! Lăsaţi-i pe alţii care se pricep. Boc ne arată cum ştie să dea la rindea, cum ştie să cosească, cum dă cu pălăria de pământ. Vrem să ne arate cum ştie să conducă Guvernul şi România. România nu are nevoie de unul ca Emil Boc care să ne arate cum se paşte gâsca. Dacă habar n-ai de macroeconomie, dacă nu ştii ce înseamnă probleme de buget, dacă nu cunoşti finanţe, du-te la păscut gâşte. Emil Boc este cea mai proastă afacere a preşedintelui Traian Băsescu de când numeşte premieri, cred că mai bine îl acceptam atunci pe Croitoru sau pe oricare altul, decât cu Boc premier”, a spus Gheorghe Dragomir. El a adăugat că PNL Constanţa va face un recensământ al membrilor, ocazie cu care se va vedea care sunt membri liberali activi şi simpatizanţi. „Membrii liberali se vor împărţi în membri simpatizanţi şi membri activi. Membrii simpatizanţi sunt aceia care nu au o contribuţie lunară, care nu aleg şi nu pot fi aleşi în cadrul unui for constituit în acest sens, pe când membrul activ, cel care are mai multe obligaţii, este cel care îşi plăteşte cotizaţia lunară, pe care o va hotârî Biroul Politic Judeţean. În cazul celor care vor avea funcţii, contribuţia lunară va fi stabilită de Biroul Permanent Naţional. Avem termen patru luni pentru a face acest recensământ pentru că, în prima zi după Congres, ziua în care a intrat în vigoare acest statut, toţi membrii sunt consideraţi activi”, a adăugat Dragomir. El a mai spus că, în perioada următoare, va avea loc un calendar al alegerilor interne.