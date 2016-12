Boc nu lasă nicio pensie netăiată!

ASIGURĂRI. Speriat că „trădarea“ magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) l-ar putea costa pierderea pensiilor militarilor, premierul Emil Boc a cerut ieri, în Guvern, lămuriri cu privire la modul în care acţionează sentinţa judecătorească. Mai mult, Boc a ţinut să afle dacă decizia instanţei de suspendare a recalculării are un caracter individual, respectiv doar pentru cei care şi-au căutat dreptatea în instanţe, sau dacă îi priveşte pe toţi pensionarii din armată. Reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi alţi jurişti l-au asigurat, însă, că decizia instanţei se aplică doar celor care au câştigat în justiţie. Instanţa supremă a decis definitiv, la 7 ianuarie, suspendarea aplicării HG 735/2010 privind recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor din penitenciare. Cu toate acestea, membrii Guvernului au găsit portiţa necesară şi au dispus, cu toate că HG 735/2010 a fost blocată, continuarea sacrificării pensiilor militare de această dată doar faţă de cei care nu s-au adresat justiţiei. În faţa noilor abuzuri, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, în Retragere şi în Rezervă (SCMD) a depus, ieri, la Parchetul ÎCCJ plângeri penale împotriva premierului, a miniştrilor Gabriel Oprea, Traian Igaş, a directorului SRI, George Maior, pentru nerespectarea legislaţiei şi a hotărârilor judecătoreşti privind pensiile. Colonelul (r) Valeriu Pricină, vicepreşedintele SCMD, a declarat că această plângere vizează neaplicarea hotărârilor judecătoreşti privind recalcularea pensiilor precum şi neaplicarea normelor statului de drept.

DEMISIA PREMIERULUI. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a trimis, ieri, o scrisoare Guvernului prin care a solicitat oprirea recalculărilor pensiilor. „În calitate de preşedinte al celui mai important partid de opoziţie solicit Guvernului Băsescu - Boc să stopeze bătaia de joc la adresa pensionarilor. Aceasta nu este o guvernare care să aibă ca scop binele populaţiei, ci este un regim de ocupaţie care se distinge prin incompetenţă, diletantism, corupţie şi indolenţă. Orice pensionar are dreptul, în baza legilor emise de statul român, la pensie. Nimeni nu are căderea să afecteze sau să anuleze acest drept în integralitatea lui. Solicit imperios guvernului Băsescu-Boc să revină în cadrele statului de drept şi să pună în aplicare hotărârile Justiţiei. Decizia definitivă din 7 ianuarie a ÎCCJ, prin care a fost suspendată Hotărârea de Guvern nr. 735/2010, are forţă de lege şi ea trebuie imediat pusă în aplicare“, a declarat Victor Ponta. În acelaşi timp, preşedintele PSD a adăugat că „nu aştept gestul de onoare din partea ministrului Apărării Naţionale deoarece ştiu că la reprezentanţii actualei puteri nu există aşa ceva. Îmi doresc însă ca toţi aceşti impostori să plece cât mai repede din fruntea ţării pentru a nu mai putea face rău în continuare“. Senatorul PSD Alexandru Cordoş a cerut demisia miniştrilor Apărării şi Muncii, precum şi a premierului Emil Boc, care au dat asigurări că nu se vor reduce pensiile militare, menţionând că recalcularea pensiilor este „rodul unei păcălelii naţionale“ care a început în toamna anului trecut.

BLESTEMUL ORDONANŢEI. „Cele mai multe nereguli au fost constatate în rândul militarilor care au ieşit la pensie pe bază de ordonanţă. Din cei peste 500 de membri de sindicat din Constanţa, aproape 75% au ieşit la pensie forţat, iar acum trag ponoasele. Urmează să dăm şi noi în judecată Guvernul pentru a ne obţine drepturile cuvenite“, a declarat preşedintele SCMD - Filiala 1 Constanţa, col. (r) Remus Macovei. În sprijinul pensionarilor din armată a intervenit şi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. „O bună parte din militari au ajuns pensionari datorită reformelor, deci ei au dreptate când spun că nu trebuie să fie sacrificaţi, dar pe de altă parte aritmetica asta bugetară, financiară, este cinică, nu ascultă de motive sociale“, a declarat guvernatorul BNR. În acelaşi timp, el a mai adăugat că, în anul 2000, oficialii NATO au cerut reducerea drastică a personalului din armată.