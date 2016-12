Boc, „pregătit” pentru Cluj

Secretarul general al PDL, Ioan Oltean, a declarat că Emil Boc ar fi candidatul PDL cu cele mai mare şanse la Primăria Cluj Napoca, dacă acesta va accepta să intre în cursa electorală. Potrivit lui Oltean, PDL are nevoie de o „strategie specială” în ceea ce priveşte acest municipiu, deoarece reprezintă „un punct politic important”. „Deocamdată, Boc abia a fost dezrobit de această sarcină a primului ministru. Clujul a fost, este un important punct politic pentru noi şi nu vom putea să îl tratăm cu indiferenţă sub nicio formă. Va trebui să găsim mijloace prin care să recâştigăm ceea ce am pierdut acolo. Nu a fost niciun fel de discuţie legat de acest lucru, dar eu cred că în momentul acesta omul cu cele mai mari şanse la Primăria Cluj din partea PDL ar fi Emil Boc”, a afirmat Oltean.