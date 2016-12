Boc, pregătit ca rezervă pentru prezidenţiale?

Într-un raport intern al Ambasadei Austriei, redactat sub semnătura ambasadorului austriac Martin Eichtinger, datat 14 mai şi adresat Ministerului de Externe vienez, precum şi Ambasadelor Austriei de la Bruxelles, Chişinău, Kiev şi Moscova, se redă discuţia preşedintelui Traian Băsescu avută marţi, la un dejun de lucru, cu ambasadorii ţărilor UE acreditaţi la Bucureşti. În documentul menţionat se arată că Băsescu va lua o decizie privind candidatura sa la prezidenţiale abia în septembrie, în funcţie de efectele crizei economice, iar “premierul Boc este pregătit ca şi candidat de rezervă al PD-L, dacă Băsescu nu va mai candida încă o dată”. Prim-ministrul Boc a evitat, ieri, să facă precizări legate de informaţiile privind posibilitatea ca el să fie candidat de rezervă al PD-L pentru prezidenţiale, spunînd că preocupările partidului sînt legate de criză, nu de acest fel de “insinuări”. Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga, a declarat, ieri, că informaţiile privind numirea lui Boc ca rezervă pentru prezidenţiale reprezintă “o intoxicare”, adăugînd că dacă PD-L ar fi avut o astfel de strategie, ea nu ar fi fost publică. La rîndul său, preşedintele Băsescu a refuzat să comenteze, ieri, informaţiile privind numirea lui Emil Boc ca şi candidat de rezervă al PD-L pentru alegerile prezidenţiale. În schimb, liderul PSD, Mircea Geoană, s-a arătat sceptic, considerînd că ar putea fi vorba despre “o făcătură de tipul celei folosite în 2004, cînd Stolojan a fost înlocuit cu Băsescu în cursa pentru alegerile prezidenţiale”. El a apreciat că “niciun candidat de dreapta, în acest an, nu are o şansă reală. Lumea vrea o schimbare, iar schimbarea vine numai de la PSD”. Referindu-se la documentul austriac, Traian Băsescu a declarat, ieri, că acesta nu-i creează nicio problemă şi că Ambasada Austriei trebuie să dea o explicaţie. El a spus că Preşedinţia nu poate reacţiona la un document neasumat: “Nu putem reacţiona pe un document care nu ştim al cui este. Este o scrisoare pierdută”. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că nu este interesat de scenariile privind retragerea lui Băsescu din cursa pentru prezidenţiale şi rezervele PD-L, menţionînd că nu le comentează şi nici nu se întreabă de ce, pe motiv că nu e “biograful, psihologul, psihiatrul lui Traian Băsescu, nu sînt colegul de partid al lui Traian Băsescu”. În opinia sa, “e semnificativ ce face şi ce nu face Emil Boc în calitate de premier, acum în vremuri de criză, şi e semnificativ că România este împinsă printr-o politică iresponsabilă către un haos şi o situaţie dezastruoasă din punct de vedere economic pentru mulţi ani de zile după aceste alegeri”.