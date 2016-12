„Boc, preocupat doar de Capitală”

Preşedintele PSD, Victor Ponta, respinge acuzaţiile pe care Emil Boc i le-a adus lui Sorin Oprescu, anume că doar a finalizat proiecte începute de predecesorii lor. „Ce spune premierul Boc despre bilanţul lui Sorin Oprescu este total deplasat. Problema noastră nu este că primarul Oprescu face lucruri, ci aceea că premierul Boc nu face nimic! Nu este admisibil ca un premier care are atât de multe probleme şi care a făcut atât de mult rău în România să se lege de una dintre puţinele zone funcţionale din ţara asta - Bucureştiul. În timp ce ţara e în cădere liberă, Bucureştiul încă este pe plus, are şomajul mic, are infrastructură în care se investeşte, are acţiuni de susţinere pentru mediul economic. Şi toate acestea datorită primarului, şi nu datorită Guvernului. Dacă ar fi fost după Guvern, bucureştenii ar fi suferit de frig, iar banii s-ar fi dus tot în puşculiţa Elenei Udrea”, susţine Ponta, într-un comunicat de presă. Social democratul comentează că, spre deosebire de premierul Boc, el consideră că primarii care continuă proiectele de dinainte de ei „trebuie lăudaţi şi susţinuţi”.